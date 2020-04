Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Wenn der Frühling kommt und die Sonne scheint, bietet sich ein schöner Ausflug an. Aber wohin? Aufgrund der Corona-Pandemie und der darauf folgenden Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind einige beliebte Ziele in Schwetzingen geschlossen, beispielsweise das Schwetzinger Schloss. Am 15. und 16. März, das letzte Wochenende, an dem der Schlossgarten geöffnet hatte, konnten die Gäste noch die spektakuläre Kirschblüte um die Moschee bestaunen. "10.000 Besucher hatten wir an diesem Wochenende", bilanziert Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Die gegenwärtige Schließung wegen der Corona-Pandemie koste in Schwetzingen – auch weil man die Kirschblüte nicht voll nutzen konnte – etwa 150.000 Gäste, fügt Sandra Moritz, die Leiterin des Schlossensembles, hinzu. "Aber nur wenn wir tatsächlich zum 19. April wieder öffnen dürfen. Und das sehe ich momentan noch nicht", erklärt Hörrmann. "Das verursacht für die Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mindestens vier Millionen Euro Mindereinnahmen gegenüber einem normalen Jahr. Und dazu kommen noch die Einnahmeverluste der Gastronomen." In Schwetzingen liegen die Einnahmeverluste laut Moritz bei etwa 760.000 Euro.

Trotzdem gehen im Schlossgarten die Vorbereitungen für die Zeit nach Corona weiter. Mit deutlich verringerter Mannschaft muss gesät, umgetopft und ausgesetzt werden, was im Sommer blühen soll. Die Rasenflächen werden gemäht und die Wege von Unkraut befreit. Das geschieht seit Jahren ohne Herbizide mit einem Flammengerät. Auch die Pflanzen in der Orangerie müssen weiter gepflegt werden. Und mit den Eisheiligen Mitte Mai rückt auch der Tag immer näher, an dem die Kübelpflanzen wieder ins Freie gestellt werden.

Wenn einem daheim die Decke auf den Kopf fällt, ist ein Spaziergang im Wald genau das Richtige. Foto: Lenhardt

Damit es bei den Wasserspielen zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt, müssen alle Leitungen und Pumpen kontrolliert werden. Gespenstische Stille herrscht dagegen im Schlossbau selbst, bevor irgendwann das touristische Leben in die Mauern des Prunkbaus zurückkehrt. "Auch wenn wir noch keinen Termin wissen, wir freuen uns alle sehr auf die Zeit nach der Wiedereröffnung", bekräftigt Sandra Moritz.

Aber im Umland von Schwetzingen gibt es für Naherholungssuchende – wohlgemerkt immer nur zu zweit und nicht in größeren Gruppen – viel Natur: Die Brühler Kollerinsel lockt zur Naturbeobachtung, das Schwetzinger Naturschutzgebiet Hirschacker-Dossenwald, das in den vergangenen Jahren vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in wesentlichen Teilen im Sinn der Natur umgestaltet wurde, bietet ganz neue Ansichten für die Wanderer. Viele Bäume wurden heraus genommen und damit der Sandmagerrasen, der seltenen Tierarten Lebensraum bietet, aufgewertet. Wer Glück hat, kann sogar die vom Aussterben bedrohte Vogelart des Ziegenmelkers beobachten. Darüber hinaus gibt es in Oftersheim und auch in Sandhausen Sanddünen mit einer einzigartigen Flora und Fauna zu bestaunen – zum Beispiel die Blauflügelige Ödlandschrecke.

Wer sich in die nähere Umgebung traut, der muss nicht beim fußläufigen Bewandern des Heidelberger Philosophenwegs oder dem Umrunden des Mannheimer Wasserturms stehen bleiben. Entlang des romantischen Neckartals gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Natur und sogar Kultur in Form alter Burgen zu bestaunen.

Ein Unesco-Weltkulturerbe liegt gleich auf der anderen Seite des Rheins: der Kaiserdom zu Speyer. Alle Führungen und Gottesdienste sind zwar abgesagt, doch zum persönlichen Gebet bleibt der Dom täglich zwischen 7.30 und 17 Uhr zugänglich. Auch die Umrundung des Doms bietet für Kulturinteressierte spannende Einblicke in die mittelalterlich-romanische Baukunst, deren Osttürme 71,20 Meter in die Höhe ragen. Aufgenommen in die Liste des Unesco-Welterbes wurde der Salierdom, der als größte erhaltene romanische Kirche der Welt gilt, bereits im Jahr 1981. Der monumentale Kirchenbau wurde unter dem Salierkaiser Konrad II. zwischen 1025 und 1030, also vor fast 1000 Jahren, begonnen und der Ostteil 1061 unter dessen Nachfolger Heinrich III. geweiht.