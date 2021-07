Region Schwetzingen.(RNZ) Es läuft gut für die Mitglieder der Bürger-Energiegenossenschaft Kurpfalz eG (kurz: BEG). Aufgrund der positiven aktuellen Entwicklung wird die BEG für das Jahr 2020 nach eigenen Angaben eine Rendite in Höhe von 4,0 Prozent ausschütten. Wegen der Corona-Pandemie fiel die für Anfang Juli geplante Generalversammlung aus. Der Aufsichtsrat habe den Vorstand schon vorher entlastet und den Jahresabschluss festgestellt, berichtet die BEG. Der Jahresabschluss 2020 liegt nun zur Einsicht bei den Stadtwerken Schwetzingen aus. Alle Mitglieder könnten sich die Zahlen genau anschauen und Fragen stellen, erklärt Jürgen Schmitt, Kaufmännischer Vorstand der BEG.

Er berichtet zudem von einem Wechsel im Vorstand: "Unser bisheriger Technischer Vorstand, Dieter Scholl, hat sein Amt zum 31. März niedergelegt." Mit seinem Eintritt in den Ruhestand zum 30. Juni ende auch Scholls Tätigkeit als Technischer Geschäftsführer der Schwetzinger Stadtwerke. Seine Nachfolge bei der BEG tritt Ronny Weber an, der Technische Prokurist der Stadtwerke. Seine Amtszeit geht bis zum 31. Dezember 2022.

Die 227 Mitglieder zählende Bürger-Energiegenossenschaft Kurpfalz eG ist nach eigenen Angaben eine der größten ihrer Art in ganz Baden-Württemberg und sieht sich als Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter. "Der interkommunale, ökologisch motivierte Zusammenschluss von engagierten Bürgern, getragen und unterstützt von den Kommunen Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt und Ketsch passt perfekt in unsere Zeit", erklärt Weber. "Mit rund 270.000 erzeugten Kilowattstunden (kWh) aus unseren Dachanlagen (ZWK-Wasserwerk, Albert-Schweitzer-Kindergarten Oftersheim, Schulsporthalle Plankstadt und Kurpfalz-Passage) können wir für das Jahr 2020 erneut ein beachtliches Ergebnis vermelden." Die Einspeisungen seien im Vergleich zum Vorjahr sogar noch höher ausgefallen. "Das beweist, dass unsere Anlagen gut in Schuss sind und die Technik zuverlässig funktioniert", betont der neue Technische Vorstand.

Er freut sich vor allem über die Entwicklung der Anlage auf dem Dach des Hebel-Gymnasiums, die man an die Stadt Schwetzingen verpachtet hat. "Diese Anlage erzeugte in 2020 rund 42.500 kWh – was einer Einsparung von umgerechnet rund 17 Tonnen CO2 entspricht", sagt Weber. Das ermögliche eine Eigenverbrauchsquote von rund 98 Prozent. Das Schulgebäude habe den Solarstrom also nahezu komplett selbst verbraucht.

In Kürze werden zwei neue Photovoltaik-Anlagen ihre Produktion aufnehmen. Die erste steht auf einer rund 400 Quadratmeter großen Dachteilfläche des Neubaus der Schimper-Gemeinschaftsschule. Die Anlage mit 132 Modulen wird rund 38 Kilowatt-Peak (kWp) leisten und ist als Pachtmodell konzipiert. Die Stadtwerke haben die Anlage im Auftrag der BEG geplant und gebaut. Der Zweckverband als Eigentümer des Gebäudes pachtet sie, und die Schule wird den Großteil des erzeugten Stroms nutzen. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Anlage auf dem Dach des neuen Rettungszentrums in Oftersheim, die bald ihre Produktion aufnimmt. Insgesamt 80 Module werden dort eine Gesamtleistung von rund 27 kWp generieren.