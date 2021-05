In der Brühler Festhalle wurden am Dienstag insgesamt 60 Menschen geimpft, darunter auch zwei Gemeindemitarbeiter (rechts und links außen im Bild). Bei der Anmeldung halfen ihnen die Organisatorinnen Isabelle Benkart (Mitte l.) und Marion Thüning. Foto: Gemeinde Brühl

Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Geflüchtete und Obdachlose, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, tragen ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Deshalb hat die Landesregierung beschlossen, diesen Menschen gezielt Impfangebote vor Ort zu machen. Zu diesem Zweck schwärmen derzeit wieder die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises in die Kommunen aus. Den Auftakt im Sprengel bildete eine Impfaktion mit insgesamt 70 Teilnehmern am Pfingstmontag in Schwetzingen. Bei 50 von ihnen handelte es sich um Bewohner der Flüchtlingsunterkunft "Hotel Atlanta" sowie die dort beschäftigten Mitarbeiter der Stadt. Sie erhielten den Impfstoff der Firma Johnson & Johnson.

Mit dem Ergebnis ist der Leiter des Schwetzinger Ordnungsamts, Pascal Seidel, zufrieden. "Es hat alles gut geklappt, und wir sind froh, dass sich so viele haben impfen lassen", erklärt er. Um die Teilnehmer im Vorfeld über die Impfungen aufzuklären, wurden unter anderem Infoblätter in ihren Landessprachen verteilt – zum Beispiel auf Persisch oder Englisch. Auch die beiden städtischen Integrationsmanager und einige Ehrenamtliche, die sich um die Geflüchteten kümmern, waren vor Ort.

Bei der Aktion in Schwetzingen wurden außerdem 20 Menschen aus Oftersheim geimpft. "Damit die mobilen Impfteams in eine Gemeinde kommen, braucht es eine Mindestanzahl an Impflingen", erklärt Seidel. Deshalb habe die Stadtverwaltung der Nachbarkommune angeboten, bei ihrer Aktion mitzumachen.

Schon am nächsten Tag waren die Impfteams wieder im Sprengel unterwegs, diesmal in Brühl. Dort waren 60 Menschen in die Festhalle gekommen, um sich impfen zu lassen. Etwa die Hälfte davon waren Geflüchtete. Aber auch Obdachlose, die in kommunalen Unterkünften untergebracht sind, ließen sich immunisieren. Ebenso einige Mitarbeiter der Gemeinde, die in den Unterkünften oder an Orten mit viel Publikumsverkehr arbeiten. Allein aufgrund der Sprachbarriere dürfte eine solche Aktion nicht ganz einfach zu organisieren sein. "Unsere Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun", bestätigt Bürgermeister Ralf Göck. "Sie haben die Menschen im Vorfeld aufgesucht und gefragt, ob sie Interesse an einer Impfung haben." Teilweise mussten dabei auch Dolmetscher hinzugezogen werden.

Immer wieder berichten Verantwortliche davon, dass viele Geflüchtete einer Impfung eher skeptisch gegenüberstehen. Diese Erfahrung musste auch die Verwaltung in Plankstadt machen. "Wir haben durch aufsuchende Tätigkeit und abtelefonieren der einzelnen Klienten die Impfbereitschaft in der Sammelunterkunft und in den Gemeindewohnungen abgefragt", berichtet die zuständige Integrationsbeauftragte Isabel Tratberger. "Leider war diese sehr gering, weswegen wir nicht auf die erforderliche Mindestanzahl zur Bestellung eines mobilen Impfteams gekommen sind."

Auch in Brühl reagierten einige Geflüchtete verhalten. "Manche wollten sich nicht impfen lassen oder kamen nicht zum Termin", erzählt Göck. "Sie hatten Angst, dass der Impfstoff schädlich für sie sein könnte." Immerhin habe sich etwa die Hälfte der Angesprochenen impfen lassen. "Einige kamen auch nicht infrage, weil sie innerhalb der vergangenen sechs Monate an Corona erkrankt waren und noch nicht geimpft werden durften", so der Bürgermeister.

Bei der Aktion in Brühl wurde ebenfalls der Impfstoff von Johnson & Johnson verwendet. Bei dem Präparat handelt es sich um einen Vektorimpfstoff, der nur einmal verabreicht wird. Eine Zweitimpfung ist nicht notwendig. "Das ist in diesem Fall besser, weil die Beteiligten in der Zwischenzeit unter Umständen den Ort wechseln könnten", meint Göck.

Er würde in Brühl gern weitere Impfaktionen anbieten, zum Beispiel mit Astra-Zeneca. "Bislang habe ich aber keine Möglichkeit, an diesen Impfstoff heranzukommen", sagt er. "Die Apotheken könnten zwar etwas für uns bestellen, aber nicht in ausreichender Menge."

In Hockenheim plant die Stadt ebenfalls eine Impfaktion für Geflüchtete und Obdachlose. Derzeit stimme man einen möglichen Termin mit dem Landratsamt ab. "Dieser Termin steht aber aktuell noch nicht fest", erklärt Rathaussprecher Christian Stalf auf Nachfrage.