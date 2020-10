Was passiert, wenn in Sinsheim der Grenzwert an Neuinfektionen überschritten werden sollte? Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Region Schwetzingen. (man) Auch in den Gemeinden rund um Schwetzingen gelten seit Dienstag neue Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Aber Vorsicht: Nicht in jedem Ort sind die Vorgaben gleich. Die gastronomische Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr und das generelle Verkaufsverbot für Gaststätten von alkoholischen Getränken zum Mitnehmen ist aufgrund der hohen Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis (am Dienstag lag der Wert bei 81,9) für alle Städte und Gemeinden verpflichtend. Den Rest jedoch regelt jede Kommune nach ihrem eigenen Ermessen. Die RNZ gibt einen Überblick.

> Oftersheim: Seit Dienstag gilt eine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, wo der erforderliche Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann. Dazu gehören unter anderem Wartebereiche auf der Straße, zum Beispiel vor Geschäften, Kindertagesstätten und Schulen. Aber auch auf Sportplätzen, in Sporthallen und auf dem Wochenmarkt muss man eine Maske tragen.

In der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr ist der Konsum von Alkohol an bestimmten öffentlichen Orten verboten. Das gilt für das Areal rund um die Grillhütte, die Rollschuhbahn und die Brücke unter der B291 beidseitig der Bahnlinie. Die Nutzung der ebenfalls stark frequentierten Spielplätze und Schulhöfe sowie des Gemeindeparks und des Lessingplatzes ist in dieser Zeit ohnehin untersagt. Deshalb seien diese Orte nicht explizit in der Allgemeinverfügung genannt, so die Gemeindeverwaltung.

> Plankstadt: In Wartebereichen im Freien und auf Wochenmärkten müssen Besucher in Plankstadt eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Der Konsum von Alkohol ist außerdem in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr auf folgenden Plätzen untersagt: Rathausplatz, Helmlingplatz, alle Spielplätze, Skaterpark, Castelnau-le-Lez-Anlage, 1250-Jahrpark, Vorplatz des Vogelparks, Festplatz, Quartiersplatz Antoniusquartier und Bouleplatz.

> Ketsch: Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum gilt in der Enderlegemeinde für Warteschlangen im Freien auf der Straße und für Wochenmärkte sowie im gesamten Bereich der "alla-hopp!"-Anlage während der Öffnungszeiten der Freizeitanlage – sofern sich dort mehr als 20 Personen gleichzeitig aufhalten.

> Brühl: Im Steffi-Graf-Park, auf Spielplätzen sowie auf den Zuschauerbereichen und Parkplätzen der Sportanlagen und auf den Friedhöfen müssen Besucher nun eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Die Maskenpflicht gilt außerdem für Warteschlangen im öffentlichen Bereich sowie auf Wochenmärkten, etwa dem Wochenmarkt auf dem Stabhalterplatz in Rohrhof.