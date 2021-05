Der neu gewählte Landtag von Baden-Württemberg kam am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Als stellvertretender Landtagspräsident wird Daniel Born in Zukunft mit auf dem Präsidiumspodium sitzen. Foto: Anspach

Von Anna Manceron

Region Schwetzingen/Stuttgart. Der SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwetzingen, Daniel Born, ist am Dienstag in Stuttgart zum Vizepräsidenten des baden-württembergischen Landtags gewählt worden. Die RNZ hat mit dem 45-Jährigen über die Herausforderungen dieses Amts und seine Vision für das Land und die Region gesprochen.

Herr Born, wie fühlen Sie sich als frisch gebackener Landtagsvizepräsident?

Ich freue mich über das große Vertrauen, das mir entgegengebracht worden ist. Gleichzeitig habe ich Respekt vor dieser Aufgabe. Der Landtag steht für Demokratie und Debatte, dementsprechend werde ich mit vollem Einsatz und Herzblut dabei sein.

Was bedeutet Ihnen dieses Amt?

Es bringt eine große Verantwortung mit sich. In einem Land, in dem es viele aufgeregte Debatten gibt, müssen wir zeigen, wie man wertschätzend, respektvoll, an der Sache orientiert und dabei durchaus im politischen Wettstreit gemeinsam die Auseinandersetzung um den besten Weg sucht. Diesen Wettstreit als Schiedsrichter zu leiten, ist eine Aufgabe, die ich als Vollblutparlamentarier annehme. Ich bin glücklich darüber, dass mir so viele Kollegen dieses Amt zutrauen.

Wie kamen Sie denn überhaupt zu dem Posten?

Manchmal ist Politik wie ein Schleudergang. Wir haben am Montagmorgen erfahren, dass es diesen Stellvertreterposten für die Opposition geben wird. Das ist eine richtige Entscheidung. Parlamentarismus lebt davon, dass die Mehrheit entscheidet, aber die Minderheit auch sichtbar ist und ihre Rechte wahrnehmen kann. Dazu gehört auch, an der Leitung des Hohen Hauses beteiligt zu sein. Innerhalb der SPD-Fraktion war ich seit Längerem für eine solche Aufgabe im Gespräch, und die Nominierung durch meine Fraktion macht mich sehr stolz.

Der SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Schwetzingen, Daniel Born. Foto: privat

Welche neuen Aufgaben kommen jetzt auf Sie zu?

Zum Beispiel die Sitzungsleitung der Landtagsdebatten. Die werde ich neutral und gerecht, aber mit demokratischen Werten und Haltung wahrnehmen. Außerdem übernehme ich repräsentative Aufgaben und leite die Landtagsarbeit im Präsidium mit. Da geht es dann um politische Fragen wie die Tagesordnungen oder die Einteilung der Redezeiten.

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei Ihrer Arbeit setzen?

Mir ist wichtig, dass unser Land für seine Vielfalt auch in seinem höchsten politischen Haus Platz hat. Deshalb sind Bürgernähe, Akzeptanz und gleiche Rechte für mich von entscheidender Bedeutung – auch in meiner neuen Funktion.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

In der vergangenen Legislaturperiode haben wir Abgeordnete erlebt, die die demokratische Debatte mit ihrem Verhalten verächtlich machen wollten. Der Landtag ist das Herz unserer Demokratie. Wo dieser Herzschlag gefährdet ist, müssen die Landtagspräsidentin und ihre Stellvertreter mit einer klaren Ansage dazwischen gehen. Deshalb werde ich diese Aufgabe konsequent und mit einem klaren Kurs wahrnehmen.

Sie spielen sicher auf die AfD an, die in den vergangenen fünf Jahren immer wieder für Unruhe im Landtag gesorgt hat. Wie wollen Sie nun mit dieser Fraktion umgehen?

Die AfD-Abgeordneten sind alle demokratisch gewählte Parlamentarier. Und wie alle anderen Abgeordneten müssen auch sie sich an die Hausregeln halten. Unsere Geschäftsordnung sieht Regeln für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander vor, und die werde ich durchsetzen.

Stichwort Bürgernähe: Wie könnte man die Menschen mehr für den Landtag begeistern?

Mir liegt zum Beispiel das Schulbesuchsprogramm sehr am Herzen, wo ich als Vizepräsident mit Jugendlichen ins Gespräch kommen kann. Wir müssen im Landtag über so viele Zukunftsaufgaben entscheiden: Wie erhalten wir Wohlstand und verteilen ihn gerecht? Wie bekommen wir Klimaschutz hin, und wie gelingt uns eine inklusive Gesellschaft? Da ist der Austausch mit jungen Menschen ein großer Gewinn. Darauf freue ich mich, und das ist auch ein Schwerpunkt, den ich bei meiner Arbeit setzen werde.

Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Arbeit im Wahlkreis?

Der Wahlkreis steht für mich weiter an allererster Stelle, da wird es keine Abstriche geben. Ich freue mich so sehr über die vielen Glückwünsche, die ich derzeit aus der Region bekomme. Die Menschen sind stolz darauf, dass ein Schwetzinger künftig die Landtagssitzungen leiten wird. Für mich ist klar, dass ich trotzdem weiter für die Interessen des Wahlkreises eintreten und auch vor Ort präsent sein werde.

Was wollen Sie denn in den nächsten fünf Jahren für die Region erreichen?

Wir brauchen handlungsfähige Kommunen. In den nächsten Monaten werden da entscheidende Weichen gestellt, denn nach der Pandemie sind unsere Städte und Gemeinden an der Leistungsgrenze. Hier ist mir die enge Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten und Rathausspitzen wichtig. Daneben gibt es viele konkrete Aufgaben: den Entenpfuhlwald und den Stadtwald C 4 in Hockenheim erhalten, den Schwetzinger Schlossgarten klimawandelfest machen, Schulen und Kitas fördern, die Unterstützung für Vereine und Kultur, die gesundheitliche Versorgung, die Fähre in Brühl, der Radweg am Rheindamm und von Reilingen nach Kirrlach. Ein großes, übergreifendes Thema bleibt für mich der Lärmschutz in der Region: sei es in Bezug auf Bahn-, Flug- oder Autolärm. Die Agenda steht.

Und wie sieht Ihre Agenda für das Land aus?

Ich möchte, dass wir eine inklusive Gesellschaft sind, an der alle teilhaben können. Und ich will, dass wir das Ökologische und das Soziale zusammenbringen. Außerdem wünsche ich mir ein vielfältiges, buntes und weltoffenes Baden-Württemberg.

Was bedeutet denn Vielfalt für Sie persönlich?

Akzeptanz und gleiche Rechte für alle. Ein Land, in dem jeder alle Chancen hat. Ich bin ein schwuler Mann und zum Landtagsvizepräsidenten gewählt worden. Damit bin ich auch ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass in unserem Land Zusammenhalt zählt und wir gegen Diskriminierung stehen. Für dieses Baden-Württemberg lohnt es sich, jeden Tag zu kämpfen. Gerade weil es an vielen Stellen noch Ausgrenzung und Vorurteile gibt.