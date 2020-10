Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Endlich sind sie da – die kleinen, blauen Männchen mit der gelben Maske, die den Fußgängern in der Schwetzinger Innenstadt zeigen, wann und wo sie eine Maske tragen müssen. Insgesamt 17 Schilder hat die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen auf dem Schlossplatz, den Kleinen Planken und in der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße aufgestellt. Dort muss an bestimmten Wochentagen und zu bestimmten Uhrzeiten eine Mund- und Nasenbedeckung getragen werden.

Seit Dienstagmorgen machen blaue Hinweisschilder die Bürger in der Schwetzinger Innenstadt darauf aufmerksam, dass sie in der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße, auf den Kleinen Planken und auf dem Schlossplatz zeitweise eine Maske tragen müssen. Fotos: len

Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum gilt in Schwetzingen bereits seit Samstag. Warum also wurden die Schilder erst am Dienstagmorgen aufgestellt? "Wir haben die Schilder nach dem Erlass der Allgemeinverfügung am Donnerstag bestellt", berichtet der Leiter des städtischen Ordnungsamts, Pascal Seidel. Aber bis die Hinweisschilder hergestellt seien, dauere es eben ein paar Tage. Aus seiner Sicht kam die Lieferung sogar relativ schnell in Schwetzingen an.

"Viele haben sich auch ohne die Schilder an die Maskenpflicht gehalten", berichtet Seidel. "Aber es wusste eben nicht jeder Bescheid." Seit die Schilder hängen, hätten auch deutlich mehr Passanten eine Maske getragen. Ob sich die Menschen in Schwetzingen an die Maskenpflicht halten, kontrolliert der Gemeindevollzugsdienst im Auftrag des Ordnungsamts. Bisher hätten seine Mitarbeiter dabei keine Probleme gehabt, berichtet Seidel. "Es gab noch keinen renitenten Verweigerer."

Auch die Gaststättenkontrollen in der Nacht von Montag auf Dienstag seien durchweg positiv ausgefallen. Seit Dienstag, 0 Uhr, gilt in Schwetzingen nämlich eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe. Sie müssen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr schließen. Polizisten des Schwetzinger Reviers hätten einige Gastronomen im Stadtgebiet bei ihren gewöhnlichen Streifenfahrten überprüft. "Es gab keine Beanstandungen", berichtet Seidel. "Unsere Gastronomen handeln sehr verantwortungsbewusst, obwohl sie von diesen Einschränkungen stark betroffen sind."

Die Einhaltung der Sperrstunde werde auch weiterhin vom Schwetzinger Polizeirevier kontrolliert, sagt Seidel. Die Polizisten unterstützen die Kommune dabei, die neuen Corona-Vorgaben durchzusetzen – auch bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Denn eigentlich sind es die Städte und Gemeinden, die in erster Linie dafür Sorge tragen müssen, dass die Corona-Auflagen eingehalten werden. "Aber wenn die nicht können, leisten wir Amtshilfe – zum Beispiel außerhalb der Regelarbeitszeit", erklärt Norbert Schätzle, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf Nachfrage der RNZ.

Im Gegensatz zu größeren Städten wie Mannheim oder Heidelberg gebe es in Schwetzingen keinen Kommunalen Ordnungsdienst, dessen Mitarbeiter über mehr rechtliche Handhabe verfügten und speziell für Kontrollen von Gast- und Spielstätten geschult seien, sagt Pascal Seidel. "Unser Gemeindevollzugsdienst ist normalerweise nur für Park- und Geschwindigkeitskontrollen zuständig", so der Amtsleiter. "Deshalb übernimmt die Polizei in Schwetzingen für uns die Überprüfung der Gaststätten am späten Abend."

Norbert Schätzle bestätigt das: "Die Stadt Schwetzingen und der Polizeivollzugsdienst sehen es als gemeinsame Aufgabe an, die Maskenpflicht im Rahmen der Corona-Verordnung zu kontrollieren." Die Polizei erledige das bei ihrem Streifendienst. Darüber hinaus fänden aber auch gemeinsame Kontrollaktionen von Ordnungsamt und Polizei in Gaststätten statt. Die Anzeigen, die die Polizisten aufnehmen, bearbeite ohnehin die Bußgeldstelle im Rathaus, sagt Pascal Seidel. "Aber Gaststättenkontrollen in der Form und Taktung, wie sie jetzt notwendig sind, können wir als Ordnungsamt nicht leisten."