Region Schwetzingen. (sbl) Die Feuerwehren aus Schwetzingen, Brühl und Ketsch hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. An der Bundesstraße B535 brannte eine Böschung, in der Hufeisengemeinde sind gleich vier Feuer ausgebrochen und auf einem Ketscher Pferdehof stand ein Strohhaufen mit Pferdemist in Flammen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind keine Personen verletzt worden. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht einschätzen.

Böschung stand in Flammen: Mit zwölf Mann musste die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen am Freitagabend zur B535 zwischen Schwetzingen und Plankstadt. Neben der Bundesstraße stand eine Böschung in Flammen. Das Feuer konnten die Kameraden dank zweier Löschfahrzeuge rasch unter Kontrolle bringen. Betroffen war laut Polizei eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern. Für die Dauer der Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg für etwa eine Stunde gesperrt. Die Brandursache ist unklar.

Vier Flächenbrände in Brühl: Mehrere kleinere Flächenbrände haben Feuerwehr und Polizei zwei Nächte lang in Brühl auf Trab gehalten. Das erste Feuer brach in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Mannheimer Landstraße aus. Nach Angaben der Ermittler stand ein circa zehn Quadratmeter großes Gebüsch in Flammen. Etwa 45 Minuten später mussten die Beamten erneut in die Mannheimer Landstraße ausrücken. Etwa 100 Meter vom ersten Brandort entfernt brannte eine acht Quadratmeter große Fläche.

Gegen 4.30 Uhr wurde dann ein Feuer im Bereich der Kreuzung Am Rheinauer See/Starnberger Weg gemeldet. Dieses Mal standen etwa 15 Quadratmeter Grasfläche in Flammen. In der Nacht zum Montag hatten es die Feuerwehren und die Polizei dann mit zwei Feuerstellen im Bereich der Rohrhofer Straße zu tun. Dabei handelte es sich um eine 20 Quadratmeter große Grünfläche und ein etwa 30 Quadratmeter umfassendes Gebüsch. Die Polizei schließt aus, dass die Feuer von selbst ausgebrochen sind. Zeugen melden sich unter 0621/876820 oder 0621/833970.

Strohhaufen in Ketsch fing Feuer: Auch bei diesem Fall ist die Ursache noch unklar: Ein Haufen mit Stroh und Pferdemist auf einem Feld eines Pferdehofes in der Hockenheimer Straße hat am späten Sonntagabend Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Polizei brannte es lichterloh, es gab laut Bericht Sichtprobleme, weil sich sehr viel Rauch entwickelt hatte. Die Straße mussten die Beamten allerdings nicht sperren. Die Löscharbeiten verliefen zäh, weil es im Inneren des Haufens immer wieder Schwelbrände gab. Die Ermittlungen dauern noch an. Auch Angaben zur Schadenshöhe sind momentan noch nicht möglich.