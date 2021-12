Adriana Schulz-Stubenrauch leitet den Pferdeschutzhof des Vereins „Pony in Not“ in Ravenstein. Auf diesem hat sich auch dieses Jahr viel getan. Foto: Pony in Not

Von Carsten Blaue

Ravenstein. Wenn sich Adriana Schulz-Stubenrauch etwas wünschen dürfte, dann wäre es endlich der Ausbau des Hühnerstalls, damit hier noch zwei weitere Ponys ein Zuhause finden können. "Und dass Corona bald vorbei ist. Aber das wünscht sich ja jeder", sagt die Leiterin des Pferdeschutzhofs in Ravenstein. Dieser ist die Heimat des Vereins "Pony in Not", der in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten schon über 100 Pferde und Ponys vor weiteren Quälereien oder dem Schlachthof gerettet und ihnen eine sichere, lebenslange und vor allem artgerechte Zuflucht gewährt hat. Der jüngste Zugang ist übrigens der kleine Schimmel "Little", der jetzt noch einen Paten sucht.

Jedes der momentan 20 Pferde und Ponys auf dem Hof, jeder der sechs Hunde, die drei Katzen und rund 30 Tauben stehen für ein erfülltes Stück Hoffnung in Sachen Tierwohl. Das motiviert Schulz-Stubenrauch und ihre Mitstreiter, immer weiterzumachen. Auch wenn die Rahmenbedingungen noch so schwer sind. Ab 1. Januar 2022 muss die Leiterin des Hofs einkalkulieren, dass jede Palette Einstreu rund 50 Euro mehr kosten wird. Pro Woche braucht "Pony in Not" eine Palette. Da kommt im Jahr was zusammen an Mehrkosten, die auch mit dem kritischen Holzmarkt derzeit zusammenhängen. Auch das Kraftfutter werde teurer, so Schulz-Stubenrauch. Nicht zu vergessen die Energiepreise, und dann kommen auch noch hohe Tierarztrechnungen dazu. "Wir sparen schon, wo es geht." Nur bei der Versorgung und Haltung der Tiere macht sie keine Kompromisse.

So konnten dieses Jahr die wichtigen Gummimatten für insgesamt zehn Pferdeboxen angeschafft werden. "Diese sind jetzt ganz fertig, und drei werden gerade noch gemacht." Fehlt noch die Ausstattung für sieben weitere Boxen. Jede einzelne schlägt mit 600 Euro zu Buche. Die Matten schützen vor Frost und Kälte und sind Boden- und Gelenkschutz zugleich. "Und wir sparen so Einstreu", erklärt die Hof-Leiterin. Zwar hat sich der Ausbau des Hühnerstalls dieses Jahr nicht erfüllt, dafür aber die Einrichtung des großen Winterauslaufs. Dank einer Stiftungsspende in Höhe von 6000 Euro konnte der Boden ausgehoben, mit Schotter verfüllt und schließlich mit neuem Sand bedeckt werden. "So können die Pferde und Ponys gut stehen. Das ist wichtig für den Gesundheitsschutz", so Schulz-Stubenrauch.

Sie ist dankbar dafür, dass die Spender und Tierpaten dem Verein "Pony in Not" auch in der Krise die Treue gehalten haben: "Und das ist nicht selbstverständlich. Wir sind dafür sehr dankbar, denn viele haben ja selbst auch Probleme in dieser Zeit." Blickt Schulz-Stubenrauch zudem auf die Zeit des Umzugs von Billigheim nach Ravenstein zurück, so fällt ihr fast ein Stein vom Herzen: "Wir waren eineinhalb Jahre hier, als Corona begann. Wäre die Pandemie während des Umzugs ausgebrochen, wir hätten ihn nicht bewältigen können. Das hätte nie geklappt." So aber ist es geglückt, und der Verein hat sich längst in seiner neuen Heimat eingelebt – ebenso wie die Tiere und die vielen Insekten, welche die großen Wiesen bevölkern. Diese haben – anders als im Vorjahr, als alles der Dürre zum Opfer fiel – in diesem Sommer reich geblüht.

Hoffnungsvolle Momente. Schulz-Stubenrauch konnte 115 Heuballen einholen für den Winter. "Vergangenes Jahr mussten wir zwei Drittel Heu dazukaufen. Dieses Jahr haben wir zwei Drittel selbst gemacht." Auch so eine der guten Nachrichten, welche die Hof-Leiterin positiv stimmen für das kommende Jahr. Bei so viel Zuversicht und im Wissen um die treuen Unterstützer wird es auch mit dem Ausbau des alten Hühnerstalls sicher klappen.

Info: Spendenkonto des Vereins "Pony in Not" bei der Südwestbank Schwäbisch Hall, IBAN: DE90.6009.0700.0742 4090 07. Weitere Infos (auch über Tierpatenschaften und Projekte) im Internet.