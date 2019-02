Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Das Rathaus soll barrierefrei werden, seinen überholten Charme der 1960er-Jahre loswerden und endlich den neuen Brandschutzverordnungen entsprechen. Mit dem geplanten Umbau will die Gemeinde Plankstadt für die Rathausmitarbeiter mehr Platz und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Die benachbarten Gebäude der ehemaligen Sparkasse und eines Eiscafés hat man dafür bereits erworben. Der Umbau soll dann im nächsten und übernächsten Jahr erfolgen.

Für diese Zeit braucht die Verwaltung eine Übergangslösung, schließlich muss die Arbeit im Rathaus auch während des Umbaus weitergehen. Auf die mögliche Lösung kam Bürgermeister Nils Drescher im Gespräch mit seiner Eppelheimer Amtskollegin, Patricia Rebmann. Die Stadt Eppelheim hatte nämlich für einen vierzügigen Kindergarten eine Containeranlage gekauft, die nun nicht mehr gebraucht wird und verkauft werden soll - vorausgesetzt der Eppelheimer Gemeinderat gibt grünes Licht.

Der Kaufpreis für die Container liege bei rund 200.000 Euro, erklärte der Leiter des Bauamts, Andreas Ernst, in der jüngsten Sitzung des Plankstadter Gemeinderats. Hinzu kommen Kosten für Transport, Auf- und Abbau sowie die gesamte Umlegung der Anlage in Höhe von 50.000 bis 70.000 Euro. Der Kauf neuer Container würde die Gemeinde jedoch 500.000 Euro kosten. Die Eppelheimer Container sind groß genug, um die Rathausmitarbeiter zwei Jahre lang zu beherbergen. Es handelt sich dabei um eine zweistöckige Anlage mit 630 Quadratmetern Nutzfläche. Laut Verwaltung ist das Erdgeschoss barrierefrei und eine EDV-Anbindung leicht machbar.

Der mögliche Umzug werde voraussichtlich im Herbst, spätestens aber zum Jahresende erfolgen. Eine Aufteilung der Rathausmitarbeiter auf mehrere Orte innerhalb der Gemeinde sahen die Räte als wenig hilfreich an. Darunter würden vor allem die Serviceleistungen für Bürger leiden. Die Verwaltung hatte auch eine Anmietung von Büroräumen des Unternehmens Corten Pharma in Erwägung gezogen. Doch die Kosten dafür seien zu hoch, betonte Jutta Schuster (CDU). Für die Containeranlage hat man nun 13 mögliche Standorte ins Auge gefasst. Die endgültige Entscheidung darüber wird der Gemeinderat fällen. Nach dem Umbau des Rathauses könnte die Gemeinde die Container weiterverkaufen oder als Reserve für die Kinderbetreuung vorhalten. Es sei ohne großen Aufwand möglich, in der Containeranlage bei Bedarf wieder eine Krippe oder einen Kindergarten unterzubringen. so Bauamtsleiter Andreas Ernst. Dann ließen sich vorhandene Einrichtungen ohne Zeitdruck sanieren oder neu bauen.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat der Gemeinde inzwischen zugesagt, die Kosten der Zwischenlösung zu 60 Prozent mitzufinanzieren. Davon ausgenommen sind jedoch die eventuellen Einnahmen aus einem Wiederverkauf oder die Wertminderung durch die zweijährige Nutzungszeit.

Das Vorhaben stieß bei den Gemeinderäten dennoch überwiegend auf Zustimmung. "Eine ganz tolle Lösung", begrüßte Ulrike Breitenbücher die Containernutzung. Jutta Schuster sprach von einer "guten und wirtschaftlichen Lösung", und auch Jutta Schneider (SPD) war mit dem günstigen Ankauf einverstanden. Thomas Burger (Grüne) freute sich ebenfalls, dass mit den Eppelheimer Containern eine neue Möglichkeit aufgetaucht sei. "Ein Schnäppchen in Bezug auf die Kosten", betonte auch Ulf-Udo Hohl (ALP). Ihm fehlte jedoch eine Alternative, weshalb er sich bei der anschließenden Abstimmung enthielt. Der Rest des Rats stimmte zu.