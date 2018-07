A6 bei Hockenheim. (pol/mün) Erst verwickelte er sich in Widersprüche bei der Polizeikontrolle. Im Auto wurden die Polizisten dann fündig: 400 Gramm Kokain hatte ein Niederländer bei sich, als er am Dienstagvormittag auf der Raststätte Hockenheimring an der Autobahn A6 kontrolliert wurde. Daraufhin wurde der 46-Jährige festgenommen.

Bei der Kontrolle gegen 10.45 Uhr verwickelte sich der Mann in Widersprüche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Darauf angesprochen sei er immer nervöser geworden.

Die Beamten durchsuchten dann sein Auto und hinter einer Verkleidung fanden sie die illegalen Drogen.

Seit Mittwoch sitzt der 46-Jährige wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Er wird wohl wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.