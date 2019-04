Von Inge Höltzcke

Rust. An diesem Abend sind sie alle gekommen. Die Promis aus Medien, Wirtschaft, Politik und Kultur. Um ausgelassen bis tief in die Nacht zu feiern. Beim Radio-Regenbogen-Award in Rust. Regenbogen-Chef Klaus Schunk hatte eingeladen und wieder einmal eine rauschende Party auf die Beine gestellt, die ihres gleichen sucht. Wo gibt es sonst eine Preisverleihung, bei der die Gäste (1500 im Saal) schon gleich zu Beginn das Tanzbein schwingen?

Moderator Thomas Hermanns ist außer sich vor Freude. "Klatschen Sie und rasten Sie aus", feuert er das Publikum an. Und das lassen sich die Fans nicht zwei mal sagen. "Musik ist eine wunderbare Droge", so bringen es "The Lords" auf den Punkt. Seit 60 Jahren rocken sie durch die Welt. Für ihr Lebenswerk wurden sie jetzt mit dem Lifetime-Award 2018 ausgezeichnet.

"Lieblingsmensch": Die Sängerin Namika wurde als Künstlerin National ausgezeichnet.

Pop- und Rockstars stehen im Mittelpunkt der Preisverleihung. Namika ist zum zweiten Mal mit dabei. Mit ihrem Hit "Je ne parle pas français". 2015 wurde sie noch als Newcomerin National gefeiert, am Freitag wird sie mit dem Award "Künstlerin National" prämiert. Im Nu singt sie sich in die Herzen der Zuschauer. "Alles was zählt", haucht sie ins Mikro und wird selbst als "Lieblingsmensch" gefeiert.

Lost Frequencies, der 24-jährige flippige DJ aus Brüssel, sorgt für beste Stimmung. Lässig und cool steht er auf der Bühne, mit Nickelbrille und orangefarbener Cordhose. Freudestrahlend nimmt er den Preis "Best Dance" aus den Händen von Laudatorin Ruth Moschner entgegen.

Die Liste der Preisträger ist lang: Einen Award erhalten ebenso Rea Garvey, Bosse, Revolverheld, The Night Game, Alvaro Soler und Abbamania. Allesamt unterhalten sie mit ihren Songs und Hits das illustre Publikum aufs Beste. Über knapp vier Stunden.

"Thank you for the Music": "Abbamania The Show" unterhielt nicht nur die Gäste bei der Preisverleihung, sondern wurde als "Beste Show 2018" gekürt.

Doch es sind nicht nur die Musiker, die diesen Abend zu einem ganz besonderen Event machen. Es sind vor allem auch die Menschen, denen aufgrund ihres sozialen Engagements eine besondere Ehre zuteilwird. Allen voran SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp. Er erhält den Ehren-Award 2018 und minutenlange Standing Ovations aus dem Publikum. Was die Dietmar-Hopp-Stiftung für die Metropolregion geleistet hat, das würdigt Laudator Günther H. Oettinger in einer ergreifenden Rede. Dabei lobt der Europapolitiker vor allem auch den Menschen Hopp. "Er ist wichtig und nimmt sich doch gar nicht wichtig." Der Mäzen, der im nächsten Jahr seine 80.Geburtstag feiert, ist tief bewegt. Auch von den lobenden Worten von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der per Video zugeschaltet wird.

In ergreifenden Worten gibt der beliebte Sponsor Hopp dann ein Bild davon, was ihn selbst geprägt hat. Niemals werde er seine frühe Kindheit vergessen, eine Zeit von "unvorstellbarer Armut." Er erinnert aber auch an die Anfänge in der SAP. Hier durfte er die Erfahrung machen, dass man mit Teamgeist und dem Willen zum Erfolg fast alles erreichen könne. "Optimismus gepaart mit Menschlichkeit" seien die Grundpfeiler des Erfolgs.

Für ihre Stiftung "Schwimmkids" erhielt Franziska van Almsick den Charity-Award.

Für ihre Stiftung "Schwimmkids" erhält Franziska von Almsick den Charity Award. Als Mutter zweier Kinder sei es der erfolgreichsten Schwimmerin aller Zeiten eine "Herzensangelegenheit", jungen Menschen das Schwimmen beizubringen. "Denn immer noch ertrinken viel zu viele Kinder."

Weil sie geflüchteten Frauen eine Stimme gibt, erhält Frauenrechts-Aktivistin Fatuma Musa Afrah den Sonderpreis 2018. Die Laudatio hält Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Sie steht unter dem Motto "Die Würde des Menschen ist unantastbar".

Seit jeher werden bei der Award-Verleihung auch Medien- und Comedypreise vergeben. Zum Medienmann 2018 wird Moderator Johannes B. Kerner erklärt. Lobende Worte gibt es von Jörg Wontorra. Der Comedypreis geht an Carolin Kebekus, die offenbar vielen Frauen aus der Seele spricht.

"Medienmann 2018": Auch Johannes B. Kerner freute sich über einen der Preise.

Es ist das Schöne an der Veranstaltung im Europapark der Familie Mack, dass Vips und Fans zu einer Einheit verschmelzen. Das gefällt dem Publikum und offenbar auch den Promis. Selbst Boris Becker ist gekommen, mit seiner Mutter Elvira. Auch Franz Beckenbauer ist zu Gast.

Gemeinsam auf dem roten Teppich: Boris Becker und seine Mutter Elvira. Alle Fotos: dpa

"Thank you for the Music", grölen die Zuschauer zum Abschluss des offiziellen Abends mit Abbamania. Dann geht es weiter. Bis zum Morgengrauen bei der After Show Party. Franzi will auch dabei sein. Sie freue sich über jeden, der sie zum Tanzen auffordere, vermeldet sie noch auf der Bühne. Da dürfte es wohl viele geben, die mit der blonden Schönen, gehüllt in schwarzem Samt, das Tanzbein schwingen wollen. Nicht nur ihr Partner, Jürgen B. Harder, den sie vor 14 Jahren in Karlsruhe beim Award kennen lernte.