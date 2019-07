Von Marco Partner

Bensheim/Darmstadt. Es war ein grausames Ereignis: Am späten Nachmittag des 30. Dezember 2018 legte eine Familie aus Düsseldorf eine kurze Pause am Parkplatz "Fuchsbuckel" nahe Heppenheim ein, da krachte ein junger Fahrer mit hohem Tempo auf das parkende Fahrzeug. Die 39-jährige Mutter erlag zwei Stunden später den schweren Verletzungen, der zehnjährige Sohn erlitt starke Prellungen an Kopf und Hüfte. Seit dem gestrigen Donnerstag muss sich der 18-jährige Fahrer aus Groß-Bieberau aufgrund der folgenschweren Kollision vor dem Darmstädter Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. Er habe mit gemeingefährlichen Mitteln versucht, andere Straftaten zu verdecken und dabei Leib und Leben anderer gefährdet.

Am Vorabend zur Silvesternacht befuhr der Angeklagte M. gegen 17.20 Uhr die A 5 in südlicher Richtung. Ohne Führerschein und mit einem abgelaufenen Darmstädter Kennzeichen an seinem alten Ford Focus, den er erst eine Woche zuvor für 100 Euro erworben hatte. Er habe zu seiner Freundin F. fahren wollen.

Doch kurz vor der Raststätte "Alsbach" schöpfte eine Zivilstreife der Polizei Verdacht und forderte den Fahrer per Leuchttafel auf, an der Autobahn-Tankstelle rauszufahren. Der 18-Jährige beschleunigte stattdessen auf knapp 180 km/h. Es folgte eine wilde Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Martinshorn, bei welcher der Flüchtende auch auf der rechten Spur überholte. "Ich dachte, ich könnte die Polizei abschütteln, und sie würde aufgeben", lässt er seinen Verteidiger verlesen. Dann sei er auf die Idee gekommen, bei der nächsten Ausfahrt überraschend rechts abzufahren.

Doch statt der Ausfahrt kam der Parkplatz "Fuchsbuckel". Und der Ford kollidierte mit rund 120 km/h mit dem Mazda der Familie. Der Ehemann der verstorbenen Frau war nicht im Fahrzeug, sondern gerade kurz auf der Toilette. "Es tut mir unendlich leid, was ich Ihrer Familie angetan habe. Ich bin für den Tod Ihrer Ehefrau verantwortlich. Das kann ich nie wieder gut machen, und ich verstehe es, wenn sie mir das nie verzeihen können", lässt der Angeklagte verlesen.

Ehemann der verstorbenen Frau ringt um Fassung

Zum ersten der sechs angesetzten Prozesstage wird er in Handschellen vorgeführt. Er ist groß gewachsen, Undercutfrisur, rundliches Erscheinungsbild. Seit der Tat sitzt er in der Jugendvollzugsanstalt in Wiesbaden ein.

Schon eine Woche zuvor, am 22. Dezember 2018, war der 18-Jährige in die Hände der Polizei geraten. Aus den gleichen Gründen, da er ohne Führerschein und mit einem unangemeldeten Fahrzeug unterwegs war. Bei dem Versuch, nicht wieder "erwischt" zu werden und möglicherweise im Gefängnis zu landen, stürzte er in ein noch viel größeres Verbrechen.

Er habe die Situation völlig falsch eingeschätzt und die Kontrolle über sein Auto verloren. "Ich wollte niemanden umbringen und auch selbst nicht sterben. Ich bin aus der Spur geraten", so der Angeklagte in seiner Einlassung. An den Aufprall selbst erinnere er sich nicht. Nur an ein lautes Piepen, Krankenwagen und Schmerzen in der Hüfte. Aufgewacht ist er in der Klinik in Heidelberg. Mit einer Oberschenkel- und Beckenfraktur.

Autofahren, das sei schon immer seine große Faszination. Schon mit elf Jahren habe er die ersten illegalen Fahrversuche mit dem Wagen seines Stiefvaters unternommen, der ihn 2016 bei der Polizei anzeigte. Dennoch habe er weiterhin heimlich Fahrten unternommen, die Führerscheinprüfung habe er im Januar absolvieren wollen. "Ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt, dass er deshalb einmal im Gefängnis landet", sagt seine Freundin F. im Zeugenstand. Ihr Freund habe sich seit dem Unfall stark verändert. "Er ist eiskalt, aber das muss er wohl sein, um da durch zu kommen", betont sie. Mehrere Ausbildungen zum Kfz-Mechaniker oder Metallbauer habe er begonnen, aber nie zu Ende gebracht.

Auch der 37-jährige Ehemann der verstorbenen Frau sitzt am Donnerstag im Zeugenstand. Auch wenn er um Fassung ringt, möchte er sprechen. Quietschende Reifen und einen lauten Knall habe er gehört. Seinen bewusstlosen Sohn konnte er aus dem zerstörten Wagen zerren, für die Frau kam jede Hilfe zu spät. "Die Sache kann man nicht mehr zurückdrehen, meine Frau nicht mehr zurückholen", sagt er. Sein Sohn schlage sich tapfer, aber es sei für beide schwierig, darüber zu sprechen. Mit einem Urteil ist nach aktuellem Stand am 21. August zu rechnen.