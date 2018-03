Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Lambrecht. Es sind furchtbare Szenen, die am Donnerstagmorgen im Frankenthaler Landgericht über die Mattscheibe flimmern. Selbst hart gesottene Justizbeamte können kaum ertragen, was in den fünf kurzen Handyvideos zu sehen ist. Celina M. starrt angestrengt nach unten und hält sich die Ohren zu. Danny L. schlägt die Hände vors Gesicht. Dabei kennen sie die Filmchen ganz genau. M. und L. spielen die Hauptrollen in den Videos; Michael K. hat sie fast alle aufgenommen und den beiden in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe "präsentiert". 2015 und 2016 war das, als die drei Angeklagten noch als Pfleger im Seniorenheim der Awo im pfälzischen Lambrecht beschäftigt waren.

In einer der gezeigten Szenen kratzt sich eine nackte Bewohnerin mit der Klobürste am Rücken. Im Hintergrund ist die Stimme von Danny L. zu hören: "Tut’s gut?", fragt er die alte Frau und schiebt auf Pfälzisch hämisch nach: "Wolle Sie die Berschd behalde?" In einem anderen Film herrscht er lautstark eine andere Seniorin an: "Trinken!" Es ist ihr Urin, die Greisin muss sich nach einem Schluck fast übergeben. Danny L., der während seiner Zeit im Seniorenheim regelmäßig Amphetamine und Antidepressiva einnimmt, schreckt auch nicht davor zurück, einer Frau einen Schokoschaumkuss mit voller Wucht ins Gesicht zu schmettern. Celina M. geht nicht minder rüde mit einer Patientin um, die sie mit hartem Gebäck bewirft, bis auf der Stirn des Opfers eine Platzwunde klafft.

Dieselbe Celina M. (27), die später der Vorsitzenden Richterin Eva van Daele-Hunt gegenüber mit leiser Stimme jammert: "Ich kann nichts dazu sagen, ich bin selbst fassungslos." Die Videos sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich die drei Angeklagten haben zuschulden kommen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio - gestützt auf WhatsApp-Protokolle, Handyfilmchen und -bilder - vor, in dem Heim in wechselnder Besetzung zwei Bewohnerinnen umgebracht, eine fast getötet sowie mehrere Patienten misshandelt und bestohlen zu haben.

Der 24-jährige Ex-Pflegehelfer Danny L. hat die Ermittlungen gegen das Trio selbst losgetreten, als er sein Handy bei der Polizei abgab. "Die Last war zu groß, aber natürlich wollte ich damit auch meinen Hintern retten", räumte der gepflegt wirkende Mann mit der Scheitelfrisur damals bei der polizeilichen Vernehmung ein. Danny L. hat auch als einziger der drei einen Mord zugegeben. Hat gestanden, eine 85-Jährige während der Nachtschicht mit dem Kissen erstickt zu haben.

Seine Beweggründe kann der immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelte L. vor Gericht nicht wirklich erklären. Bei der Polizei sprach er von Angst und Panik. L. gibt an, vor seinem Nachtdienst am 29. Dezember von Celina M. angesprochen worden zu sein. Die habe ihm gesagt, der nicht zuckerkranken 85-Jährigen Insulin gespritzt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll L. der Frau über einen Zeitraum von drei Stunden hinweg 410 Einheiten des blutzuckersenkenden Hormons verabreicht haben - per Chat angefeuert von den beiden Mitangeklagten. Was in ihm vorgegangen sei, fragt Richterin van Daele-Hunt den 24-Jährigen. Danny L. sagt, er könne sich nicht mehr daran erinnern, Insulin gespritzt zu haben. Die Chatprotokolle sind dagegen eindeutig. Als die 85-Jährige immer noch lebt, schreibt er an die Kollegin: "Sie ist schon im Unterzucker. Nachladen?" Celina M. hatte bei ihrer Befragung die Nachrichten in jener Nacht nicht ernst gemeinte, "makabre Rollenspiele" genannt. Überzeugend war das nicht. Keine Belege gibt es auch dafür, was Danny L. bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat: Dass die Bewohnerin ohnehin gestorben wäre und er ihr Leiden nicht verlängern wollte. Die Chatnachrichten und Vernehmungen sprechen gegen ein humanitäres Motiv.

Der Prozess verläuft insgesamt zäh. Zwei Richterinnen schlüpfen am Nachmittag in die Rollen von Danny L. und Michael K., lesen zweieinhalb Stunden einen Chat der beiden vor, in dem sie beratschlagen, ob sie sich prostituieren wollen. Diese Kommunikation ist der Verteidigung von K. wichtig, will sie damit doch darlegen, dass viele der ausgetauschten "Fantasien" nicht in die Tat umgesetzt worden seien. Ein genervter Prozessbeteiligter kritisiert die Verhandlungsführung der Vorsitzenden Richterin: "Das habe ich noch nicht erlebt, früher wären wir hier nach drei Tagen fertig gewesen." Das Gericht hat bis Februar 2018 Termine angesetzt.