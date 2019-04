Nach der Explosion am 16. Oktober 2016 brannte es auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF. Fünf Menschen starben bei dem Unglück und mehr als 40 wurden wurden. Archiv-Foto: Einsatzreport Südhessen

Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Ludwigshafen. Angstzustände, Panikattacken, Depressionen, Albträume, schlaflose Nächte, Verbrennungen zweiten und dritten Grades an den Beinen und im Gesicht, zwei Hauttransplantationen: Die Tragödie lässt ihn nicht los. Das schwere Unglück mit fünf Toten bei der BASF im Oktober 2016, das er mit einem fatalen Schnitt in die mit leicht entzündlichem Gasgemisch gefüllte Leitung verursacht haben soll. Der 63 Jahre alte Schlosser hat am Freitag vor dem Frankenthaler Landgericht erstmals den Prozessbeteiligten Rede und Antwort gestanden.

Die Frage nach dem Warum blieb jedoch ungeklärt. "Wir mussten die Vernehmung abbrechen, weil der Angeklagte nicht mehr konnte", sagte Alexander Klein, der die Eltern eines bei der Explosionskatastrophe getöteten Werkfeuerwehrmanns vertritt. Der Anwalt hofft nun, dass sich der Arbeiter bei seiner nächsten Vernehmung an diesem Mittwoch zum Unglückstag äußern kann.

Es ist jedoch fraglich, ob der Mann tatsächlich Wesentliches zur Aufklärung beitragen kann, hatte er doch im Vorfeld des Prozesses gegenüber den Ermittlern ausgesagt, sich nicht an den Schnitt erinnern zu können. Der 63-Jährige ist nicht der erste, der eine falsche Pipeline angeflext hat. Wie erst vor Gericht bekannt geworden ist, war bereits 2011 ein Fehlschnitt an einer Ammoniakleitung im Nordhafen der BASF erfolgt. Glück im Unglück: Das Rohr wurde lediglich "angeritzt", es entstand kein Loch, durch das der flüssige Stoff hätte nach außen dringen können.

Allerdings hatte die BASF offenbar keine Konsequenzen daraus gezogen und Erkenntnisse aus dem Vorfall nicht in künftige Gefährdungsbeurteilungen einfließen lassen. Wie ein Hafenbetriebsleiter sagte, sei dafür die Ammoniakabteilung zuständig gewesen. Die hätte den Schnitt zwar protokolliert, aber nicht an andere Stellen weitergetragen.

Der Betriebsleiter räumte ein: "Es ist durchaus vorstellbar, dass man damals schon die Rohre mit Banderolen an allen Schnittstellen gekennzeichnet hätte - so wie das nach der Explosion gemacht wird." Stattdessen blieb es bis zur Katastrophe im Herbst 2016 bei Edding-Strichen am Anfang und Ende des zu bearbeitenden Rohrs.