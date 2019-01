Ein Pilzsammler hatte die Knochen im September 2017 in einem Wald bei Viernheim entdeckt. Sie lagen in einer Wickeltasche. Polizisten durchkämmten daraufhin das Gelände auf der Suche nach Spuren. Foto: Priebe

Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Viernheim. Am Ende der Verhandlung bricht es aus Jasmin H. heraus - und die Prozessbeobachter im kleinen Saal 10 des Landgerichts Darmstadt bekommen am Montagmittag einen ungefilterten Eindruck davon, wie sich eine paranoide Schizophrenie äußert. "Ich sollte gar nicht hier sitzen, sondern bei meinen beiden Kindern sein", knurrt die zierliche junge Frau und taucht tief in ihre eigene Welt ein. In ihren ausbrechenden Wahnvorstellungen fühlt sie sich von einem Bundeswehrsoldaten verfolgt.

Der Vorsitzende Richter Volker Wagner bleibt ganz ruhig. "Ist es das, was Sie gemeint haben?", fragt er den psychiatrischen Gutachter Peter Haag. "Ja", antwortet der Experte aus Weinheim. Haag hat zuvor erklärt, warum er Jasmin H. für schuldunfähig hält und weshalb die Mannheimerin dauerhaft in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden sollte. In einer solchen Einrichtung befindet sie sich bereits, lehnt jedoch die Einnahme von Medikamenten ab.

Die 32-Jährige soll ihren erst wenige Wochen alten Sohn Michael umgebracht und in einer Wickeltasche im Wald bei Viernheim abgelegt haben. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag. Ein Pilzsammler entdeckte den bereits skelettierten Leichnam des Babys am 9. September 2017. Ein vermeidbarer Tod.

Zwar wollte Jasmin H. nicht mit Haag sprechen - doch hat der Gutachter in den Akten und bei der Hauptverhandlung genug Erkenntnisse dafür gesammelt, dass die Frau schon seit einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, psychisch krank ist. Sie sei aggressiv, sehe in jedem das Böse, lasse ihre Wohnung verwahrlosen, rede komisches Zeug und habe Stimmungsschwankungen.

All das hat ihre Schwester bereits 2014 dem Mannheimer Jugendamt mitgeteilt. Die Behörde handelte und entzog gemeinsam mit dem Familiengericht Jasmin H. das Sorgerecht für ihre Tochter. Das Mädchen ist heute elf und lebt bei der Schwester der Beschuldigten.

Sollte Jasmin H. nochmals Mutter werden, so folgert Haag, sei das Kindeswohl erheblich gefährdet. Wobei auch am Montag unklar bleibt, wie Michael gestorben ist. Eine Frankfurter Rechtsmedizinerin hat bei der Obduktion keine Knochenbrüche entdeckt. Möglich sei, dass H. ihr Kind erstickt oder zu Tode geschüttelt hat. Beides sei nicht nachzuweisen. Für wahrscheinlicher hält die Ärztin Verhungern, Verdursten oder Unterkühlung, eventuell in Kombination mit einer Infektions- oder Durchfallerkrankung.

Fest steht: Der Junge kommt am 22. März gegen 23 Uhr im Ludwigshafener Klinikum auf die Welt. Michael ist 51 Zentimeter klein und gilt mit seinen 2690 Gramm zwar als untergewichtig, aber gesund. Fünf Tage bleibt Jasmin H. im Krankenhaus. Vater soll der Frau zufolge ein in Krakau lebender Pole sein. "Es sind Angaben zu den Personalien gemacht worden, aber bislang konnte der Mann noch nicht ausfindig gemacht werden", sagt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf RNZ-Anfrage.

Mehrere Monate vor und wenige Tage nach der Geburt lebt - besser gesagt haust - Jasmin H. bei einem Kumpel in Ludwigshafen-Friesenheim. Ihr Mitbewohner leidet wie sie an Psychosen, beide konsumieren Drogen, hauptsächlich Amphetamine. Eine Betreuerin schaut am 12. April 2017 in der Wohnung vorbei und erschrickt: Sämtliche Zimmer sind verdreckt und zugemüllt, auf dem Boden krabbeln die Kakerlaken. Es zieht. Der Mann macht einen völlig verwirrten Eindruck. Die Betreuerin verständigt einen Kammerjäger und die Stadt.

Die zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts seien recht unfreundlich gewesen. "Ich kam mir wie eine Denunziantin vor", sagt die Betreuerin. Auch hätten sie der wohnsitzlosen Hartz-IV-Empfängerin ohne Ausbildung und dem Kleinkind keine Bleibe vermittelt. Acht Tage später kommt Jasmin H. bei einem Bekannten in Weinheim unter - ohne Baby. In der Zwischenzeit könnte Michael gestorben sein. "Ja, das kann passen", erklärt die Rechtsmedizinerin dazu.

Die Frage kann nur Jasmin H. beantworten, wozu sie Richter Wagner mehrfach, jedoch erfolglos ermutigt. "Ich sage dazu nichts", meint die 32-Jährige, und sie wolle niemanden in die Sache reinziehen. Fast väterlich redet der Richter der Beschuldigten ins Gewissen: "Hier will Ihnen niemand etwas Böses." Oberstaatsanwalt Hartmann will derweil prüfen, ob er Ermittlungen gegen die Mitarbeiter des Ordnungsamts anstößt. Die würden dann von den Kollegen in Frankenthal geführt, die bereits wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen das Ludwigshafener Klinikum ermitteln.

Das Mannheimer Jugendamt hatte lange vor der Entbindung alle Geburtskliniken in Mannheim und Ludwigshafen gewarnt. "Als wir erfahren haben, dass die Frau wieder schwanger ist, haben bei uns alle Alarmglocken geschrillt", sagt eine Mitarbeiterin der Behörde.