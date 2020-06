Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen wurde am Mittwoch der Prozess gegen einen 34-Jährigen fortgesetzt, dem die Staatsanwaltschaft Mannheim Misshandlung von Schutzbefohlenen zur Last legt. Laut Anklage soll der Eppelheimer seine siebenjährige Tochter festgehalten, auf den Boden geworfen und geschlagen haben. Außerdem soll er dem Mädchen die Luft abgedrückt haben. Bevor das Gericht in die Beweisaufnahme eintreten konnte, teilte Pflichtverteidigerin Iris Lemmer mit, dass ihr Mandant sich nicht von ihr vertreten lassen wolle.

Der 34-Jährige, den sie beim Prozessauftakt zum ersten Mal gesehen hatte, wolle lieber einen Verteidiger seiner Wahl benennen. "Für ihn geht es um viel. Er müsste sich gegen seinen Willen von mir verteidigen lassen", führte die Rechtsanwältin aus. Zu einer Heidelberger Rechtsanwältin, die ihn auch im Familiengerichtsverfahren vertreten habe, dürfte er ein engeres Vertrauensverhältnis haben.

Staatsanwältin Simone Velte-Kircher ärgerte sich über das Verhalten des Mannes. Die Terminierung der Prozesstage sei nur mit Mühe und Not zustande gekommen, so die Anklagevertreterin: "Sie wollen das Verfahren torpedieren." Der Beschuldigte wehrte sich. Er habe Schreiben, unter anderem vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft, nicht an seine Adresse in Eppelheim bekommen.

Der Angeklagte könne jederzeit eine Wahlverteidigerin hinzuziehen, die dann auch Akteneinsicht bekomme, erläuterte Richterin Sarah Neuschl. Eine Entpflichtung von Rechtsanwältin Iris Lemmer käme aber nicht in Betracht. Die Vorsitzende beraumte einen weiteren Sitzungstermin an, weil am bisher letzten Prozesstag das siebenjährige Mädchen, das als Nebenklägerin von Rechtsanwältin Stephanie Kimmelmann-Vallendor vertreten wird, sowie auch noch eine Rechtsmedizinerin gehört werden müssten. Das sei zeitlich an einem Tag nicht zu machen. Einer Zeugin werde zudem eine Identitätsänderung genehmigt. Die Frau brauche ihren neuen Namen nicht preiszugeben, verfügte die Vorsitzende.

Die Verhandlung wurde für ein Verständigungsgespräch unterbrochen mit dem Ziel, dass eine Bewährungsstrafe im Fall eines Geständnisses des Angeklagten möglich wäre. Einzelheiten müssen aber noch erläutert werden. Das Verständigungsgespräch wird beim nächsten Prozesstermin fortgeführt. Zwei Zeuginnen wurden ohne Vernehmung entlassen.

Der 34-Jährige ist unter anderem wegen Bedrohung, vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorbestraft. Er will zunächst mit seiner Pflichtverteidigerin weitermachen. Die Hauptverhandlung wird am 23. Juni fortgesetzt.