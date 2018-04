Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Rhein-Neckar. "Landwirtschaft 5.0" meint den durchdigitalisierten Bauernhof. "Industrie 4.0" bedeutet eine vernetzte Produktion. Entsprechend könnte man im Bereich der Bildung von "Hochschule 3.0" sprechen. Dort steht aber nicht in erster Linie IT und die digitale Welt im Mittelpunkt. Vielmehr geht es dabei um die dritte Dimension der Hochschulaufgaben. Und diese dritte Dimension, auch "3. Mission" genannt, wollen jetzt die Pädagogische Hochschule Heidelberg (PH) gemeinsam mit der Verband Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) verstärkt angehen - mit dem Projekt "Transfer Together".

Das Ziel ist ein Wissenstransfer. Von Hochschul-Erkenntnissen sollen beispielsweise auch Unternehmen, Kulturschaffende und Vereine in der Region direkt profitieren. Hochschulen haben im allgemeinen Verständnis zwei vordringliche Aufgaben. Das sind Lehre und Forschung. Die sogenannte 3. Mission der Hochschulen wird dabei oft übersehen. Dabei handelt es sich um die Hochschulverantwortung, "vorhandene Schätze des Wissens zu heben", indem man sie der Gesellschaft zur Verfügung stellt.

"Würde die Region alles wissen, was sie wirklich weiß, dann wären wir noch erfolgreicher", ist Markus Gomer, Leiter des Bereichs Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt der MRN überzeugt. Mit anderen Worten: Das Wissen und die Kompetenzen - auch im Bildungsbereich - sind zu stark zersplittert und daher nicht allgemein verfügbar. Anders herum gefragt: "Was wäre, wenn die Region wüsste, was die PH in Heidelberg alles weiß". Das wäre vielleicht ein Schritt zu einer noch besseren Region.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Projekt "Transfer Together" finanziell und wird der PH im Rahmen des Förderprogramms "Innovative Hochschule" in den nächsten fünf Jahren rund fünf Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die PH in Heidelberg war als eine von zwei Pädagogischen Hochschulen unter 29 geförderten Vorhaben in dem Wettbewerb erfolgreich gewesen. Insgesamt geben Land und Bund, so Regierungsrätin Nora Vogt vom BMBF, in den nächsten fünf Jahren etwa 270 Millionen Euro für vergleichbare Projekte.