Plankstadt. (RNZ) Auch während der Corona-Krise bleibt das Leben in Plankstadt nicht stehen. Es gibt derzeit viele Bauprojekte – die Ortsmitte mit Rathaus, das Gemeindezentrum, das Adler-Areal und bis vor Kurzem die Seniorenwohnanlage zeigen sich "im Gerüst." In den Schulen wurde renoviert und gebaut, im Gewerbegebiet siedeln sich neue Unternehmen an. Es geht voran, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

"Mit dem geltenden Kontaktverbot ist es leider nicht möglich, dass wir gemeinsam mit der Bevölkerung die Neuheiten besichtigen und gebührend einweihen", bedauert Bürgermeister Nils Drescher. Und weil gesellschaftliche Teilhabe gerade jetzt wichtig ist, nimmt der Rathauschef die Bürger filmisch mit auf eine Radtour zu jenen Orten, an denen sich derzeit einiges tut. Zu sehen ist der Kurzfilm auf der Gemeinde-Homepage unter "Aktuelle Beiträge". Tobias und Katharina Schwerdt haben den Film bereits vor einigen Wochen gedreht.

Die erste Station ist der Ratssaal im Gemeindezentrum. Drescher erklärt vor laufender Kamera: "Die Corona-Pandemie hat das Leben in Plankstadt von einem Tag auf den anderen verändert. Es gab insgesamt 15 bestätigte Erkrankungen an Covid-19 bei uns. Das öffentliche Leben musste stark eingeschränkt werden, das für uns alle so wichtige Vereinsleben, die Gemeinschaft, die auch bei Großveranstaltungen immer wieder im Mittelpunkt steht, findet nur stark begrenzt statt, das bricht einem als Bürgermeister das Herz", betont er.

Der Blick geht dennoch nach vorn: Es gibt positive Entwicklungen, etwa aktuell keinen bestätigten Covid-19-Fall im Ort. Geschäfte sind wieder geöffnet, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen werden schrittweise öffnen, ebenso die Kirchen und Vereinsanlagen.

Im Film berichtet Susanne Schwender von der unbürokratischen Hilfsorganisation, bei der Mitarbeiter der Gemeinde und viele Ehrenamtler den Menschen helfen, die zu den Risikogruppen gehören. Die Helfer sind unter der Telefonnummer 0172/276 57 53 zu erreichen.

Adler-Areal und Rathaus: Architekt Jürgen Roth spricht von den am Adler-Dienstleistungsgebäude fast beendeten Arbeiten. An der Großbaustelle "Rathaus" sind die Abbrucharbeiten des Anbaus nahezu fertiggestellt. Im Innern des denkmalgeschützten Baus an der Schwetzinger Straße wird viel gearbeitet, er ist entkernt.

Evangelische Kindertagesstätte und Friedrichschule: Das Außengelände des Kindergartens ist neu gestaltet: "Eine tolle Kletterlandschaft wartet auf die Kinder", freuen sich Pfarrerin Christiane Banse und Kindertagesstättenleiterin Gisela Schultze. Die Kinder der Notbetreuung kommen bereits in den Genuss des Spielareals. Auch auf dem Dach der Friedrichschule tut sich was: Dachdeckermeister Dirk Neidig und Bauamtsmitarbeiter Timo Thomaier berichten von Wärmedämmung und Neueindeckung. Im Schulhaus zeigt Rektor Uwe Emmerich die farbenfroh gestalteten Gänge, die geradezu auf den Schüleransturm warten.

Humboldtschule: Rektorin Annett Mellentin weiht schon mal das neue Außenklassenzimmer ein: "Drinnen sind die Klassenzimmer genauso leer, wir halten Kontakt zu den Schülern digital und mit Briefen." In den letzten Wochen hat der Bauhof den Bereich unter den Bäumen mit einem Halbrund aus Sandsteinen zum Frischluft-Schulort gestaltet.

Antoniusquartier: Während Bauamtsleiter Andreas Ernst über das Quartier, in dem eifrig gebaut wird, spricht, zeigt Familie Grunwald, wie gut man auf dem neuen Spielplatz toben kann.

Nach weiteren Stationen endet die Tour schließlich am Wasserturm. "Plankstadt war, ist und bleibt zum Leben schön, daran arbeiten mein Team im Rathaus und ich jeden Tag. Darauf haben Sie mein Wort", versichert Nils Drescher.