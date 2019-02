Von Andrea Döring

Ludwigshafen. Vorhofflimmern betrifft jeden zehnten Deutschen über 65. Viele wissen aber nichts davon und kennen die Risiken der Erkrankung nicht. Es gibt Aufklärungsbedarf. Viele Menschen in der Metropolregion sind zudem unterversorgt. Das sind die Ergebnisse des "Arena"-Projekts "Hör auf dein Herz" der Stiftung Institut für Herzinfarktforschung.

"Arena" steht für "Atrial Fibrillation Rhein-Neckar". Artial Fibrillation ist die englische Übersetzung für Vorhofflimmern. Von April bis Dezember 2018 hat das Institut mit kardiologischen und neurologischen Kliniken, niedergelassenen Ärzten sowie Apotheken der Region über Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko informiert und Tests angeboten. Über die Erkenntnisse der Aufklärungskampagne berichteten Professor Jochen Senges, Vorsitzender der Stiftung Institut für Herzinfarktforschung, und Professor Martin Borggrefe, Direktor der Medizinischen Klinik I der Universitätsklinik Mannheim im Klinikum Ludwigshafen. "Das ist eines der größten Aufklärungsprojekte, das in Deutschland je stattgefunden hat", erklärt Senges.

Auf dem Maimarkt und in der Moschee, in Seniorenzentren, beim Handballspiel der Ludwigshafener Eulen und an vielen anderen Orten von Weinheim über Ludwigshafen und Mannheim bis nach Plankstadt und Speyer hatten die Arena-Mitarbeiter Infos und den "Mydiagnostick" dabei. Ungefähr eine Minute hält man den Stab in beiden Händen. Grünes oder rotes Licht zeigt hinterher, ob ein Verdacht auf Vorhofflimmern vorliegt.

Herzstolpern oder Herzrasen können Anzeichen für Vorhofflimmern sein. Schwindel, Schwitzen, Schwäche, Kurzatmigkeit und ein Engegefühl in der Brust sind weitere Symptome. Aber auch, wer sich gesund fühlt, kann von Vorhofflimmern, einer Form von Herzrhythmusstörung, betroffen sein. Wenn das Herz aus dem Takt ist, staut sich das Blut in den Herzvorhöfen. Dort kann es verklumpen und Gerinnsel bilden. Gelangen diese über den Blutstrom ins Gehirn, besteht die Gefahr, dass sie dort Gefäße verschließen und zu einer Hirnembolie, der schwersten Form des Schlaganfalls, führen. Wenn Vorhofflimmern nicht erkannt wird, steigt das Risiko dafür um das Fünffache. Eine Therapie ist die Einnahme von Blutverdünnern. Auch diese Info gab es in der Kampagne. "Aufklärung ist kein leichtes Brot", bilanziert Borggrefe.

Neben Information der Bevölkerung gab es Screenings bei Menschen, die keine Herz-Beschwerden haben. Die Wissenschaftler erfassten die Ergebnisse in einem Register, das sie weiterführen werden. Ihre Ziele sind Vorbeugung, verbesserte frühzeitige Diagnose und Therapie der Herzrhythmusstörung sowie die Verhinderung von Schlaganfällen. Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Diagnose und Therapie haben sie schon ergriffen.

Zudem ging im August 2018 ein Brief des Instituts für Herzinfarktforschung an Kliniken und niedergelassene Ärzte. In nicht kardiologischen Kliniken bekommen nur etwa die Hälfte der Patienten mit Vorhofflimmern im Vergleich zu den kardiologischen Kliniken die nötigen Medikamente, heißt es darin. Die Unterzeichner, darunter Senges und Borggrefe, bitten darum, für eine leitliniengerechte Therapie zu sorgen. "Wie in der Ukraine oder auf der Krim", vergleicht Senges die Versorgung der Patienten mit Vorhofflimmern in der Metropolregion. Nach Abschluss der Studie gibt es weitere Aufgaben für das Institut. Borggrefe formuliert die Fragen, die geklärt werden müssen: "Werden Patienten früher diagnostiziert? Werden sie leitliniengemäß therapiert? Verringert sich der Anteil von durch Vorhofflimmern ausgelösten Schlaganfällen?". Schritte in die richtige Richtung hat das "Arena"-Projekt unternommen.