Von Steffen Blatt

Rhein-Neckar. Wer sich eine Photovoltaik-Anlage (PV) zulegt, investiert Tausende Euro in Solarmodule, die Wechselrichter-Einheit, die alles steuert, und eventuell auch in einen Batteriespeicher. Das Ziel: Strom selbst produzieren und sich ein wenig unabhängiger von den steigenden Preisen machen. Groß ist dann der Frust, wenn die fertige Anlage über Monate nicht genutzt werden kann. Genau das passiert vielen Kunden im Rhein-Neckar-Raum schon seit geraumer Zeit. Grund sind Verzögerungen beim Austausch der Stromzähler, für den der jeweilige Netzbetreiber zuständig ist.

Für diese Recherche hat die RNZ mit Kunden, Solarbau-Unternehmen und Elektrobetrieben aus dem Rhein-Neckar-Raum gesprochen. Sie alle berichten von langen Wartezeiten, fehlenden Rückmeldungen und komplizierten Anmeldeverfahren. Ein Netzbetreiber, bei dem es offenbar besonders schlimm ist, wurde dabei immer genannt: die Syna, eine Tochterfirma des Energieversorgers Süwag mit Sitz in Frankfurt.

Wer mit einer Photovoltaik-Anlage eigenen Strom produziert, muss auch den Stromzähler tauschen lassen – das normale Modell wird dann durch einen Zweirichtungszähler ersetzt. Foto: dpa

Johannes Fries ist einer der betroffenen Kunden. Anfang Juni 2020 lässt er auf dem Dach seines Hauses in Neckargemünd eine Photovoltaik-Anlage montieren, die Solarbaufirma übernimmt alle Anmeldungen, auch bei der Syna. "Der Monteur meinte gleich, dass es bei der Syna sechs bis acht Wochen dauern würde, bis der Zähler getauscht wird", berichtet Fries. Er wartet also erst einmal ab, fährt mit der Familie in den Sommerurlaub.

Bevor eine PV-Anlage in Betrieb gehen darf, muss ein Zähler eingebaut werden, der nicht nur den verbrauchten Strom misst, sondern auch die Menge, die zurück ins Netz eingespeist wird. Denn für jede Kilowattstunde erhält der Kunde vom Netzbetreiber eine Vergütung, derzeit sind es 7,14 Cent. Bei modernen Sicherungskästen dauert der Einbau eines solchen Zweirichtungszählers nur wenige Minuten.

Als Johannes Fries nach dem Urlaub immer noch nichts von der Syna hört, ruft er bei dem Netzbetreiber an – und wird von Abteilung zu Abteilung weiterverwiesen. Kein Ansprechpartner fühlt sich richtig zuständig. Sein Ärger wächst, als ein Arbeitskollege, der seine PV-Anlage drei Monate später bekommen hat, nach kurzer Zeit von der Syna einen Termin zum Zählertausch erhält. Fries beschwert sich weiter, und schließlich gibt man ihm die Handynummer eines Monteurs, der dann schnell bei ihm vorbeikommt, als er ohnehin in Neckargemünd zu tun hat – fast drei Monate nach Fertigstellung der PV-Anlage.

"Es hätte wahrscheinlich noch länger gedauert, wenn ich nichts unternommen hätte", sagt Fries. Knapp 300 Euro seien ihm durch den Stillstand der Anlage im Sommer entgangen, hat er ausgerechnet – durch die fehlende Einspeisevergütung und den Strom, den er aus dem Netz ziehen musste, anstatt ihn selbst zu produzieren und zu verbrauchen. "Man fühlt sich total hilflos. Die Netzbetreiber haben ein Monopol, man kann sie nicht einfach wechseln wie den Strom- oder Gaslieferanten."

Hintergrund "Man kann durchaus versuchen, Schadenersatz geltend zu machen" "Der Name ist uns durchaus bekannt", sagt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, als die Rhein-Neckar-Zeitung ihn nach den Beschwerden über den Netzbetreiber Syna fragt. Die Verzögerungen beim Austausch der Stromzähler für Photovoltaik-Anlagen sind also schon bis nach Stuttgart [+] Lesen Sie mehr "Man kann durchaus versuchen, Schadenersatz geltend zu machen" "Der Name ist uns durchaus bekannt", sagt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, als die Rhein-Neckar-Zeitung ihn nach den Beschwerden über den Netzbetreiber Syna fragt. Die Verzögerungen beim Austausch der Stromzähler für Photovoltaik-Anlagen sind also schon bis nach Stuttgart vorgedrungen. Was können Kunden nun aber tun, wenn sie monatelang ihre PV-Anlage nicht nutzen können und ihnen jeden Tag Geld verloren geht? "Man kann durchaus versuchen, Schadenersatz geltend zu machen", sagt Bauer. Diese Möglichkeit ist im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen, wenn ein Schuldner – in diesem Fall der Netzbetreiber – seine Leistung nicht oder nur mit Verzögerung erbringt. Denn schließlich ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt, dass der Netzbetreiber eine Anlage "unverzüglich" nach der Anmeldung anzuschließen hat. Und zuvor hat er die Pflicht, dem Anlagenbetreiber einen Zeitplan für die Bearbeitung des Anschlusses zu übermitteln. Die Syna lässt in dieser Hinsicht offenbar mit sich reden: Unternehmenssprecherin Katja Heise kann auf RNZ-Anfrage zwar keine pauschale Zusage machen. "Jedoch haben die Anlagenbetreiber die Möglichkeit, ihren jeweiligen Sachverhalt inklusive einer nachvollziehbaren Forderung an uns zu senden. Wir prüfen den Sachverhalt und informieren den Betreiber über das Ergebnis." Die PV-Anlage einfach laufen zu lassen, auch ohne Zweirichtungszähler, davon rät Bauer ab – weil es schlicht illegal ist. "Aber die Netzbetreiber dürfen bei der Energiewende nicht die Bremser sein." Generell hält er das EEG nicht für ein verbraucherfreundliches Gesetz, weil es alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen wie Unternehmer behandelt und dieselben formellen Ansprüche stellt – egal, ob sie gewerbsmäßig einen riesigen Solarpark oder ein Wasserkraftwerk betreiben oder nur ein paar Module auf ihrem privaten Dach haben. Das macht die Anmeldung zu einem langwierigen Prozess, der für Laien schwer zu durchschauen ist. Darum blickt Bauer auch mit Sorge auf die in Baden-Württemberg ab 2022 geplante Solarpflicht für Neubauten, die er eigentlich für eine gute Sache hält. "Aber wenn ich als Gesetzgeber so etwas einführe, muss ich auch dafür sorgen, dass es für die Erzeuger nicht so kompliziert wird." Er befürchtet, dass die Solarpflicht zum Bumerang werden könnte, wenn die Verbraucher so viel Ärger damit haben – und sie so andere davon abhalten könnte, sich freiwillig Photovoltaik-Anlagen zuzulegen. Sein Rat: Interessenten sollten sich eine seriöse Firma für Planung und Montage suchen, die auch alle Anmeldungen und Konformitätsprüfungen übernimmt.

Wie Fries ging es auch anderen Syna-Kunden, allein in Neckargemünd fand die RNZ in kürzester Zeit mehrere Betroffene. Und alle erzählen ähnliche Geschichten: Die PV-Anlage ist fertig, nur der neue Zähler fehlt noch – und die Syna meldet sich über Wochen nicht oder ruft nicht zurück.

Und ohne regelmäßige Beschwerdeanrufe scheint sich daran auch nichts zu ändern. Ein Kunde wartete gar ein halbes Jahr – von Oktober 2018 bis April 2019 –, bis er seine Anlage endlich in Betrieb nehmen konnte. Einem anderen wurde nach Monaten endlich ein Termin für den Zählertausch genannt, an dem aber niemand kam. Am Ende dauerte es ebenfalls ein halbes Jahr, bis er endlich seinen eigenen Strom produzieren konnte.

Mit jedem sonnigen Tag wächst in solchen Fällen der Frust, wenn die fertige PV-Anlage nicht eingeschaltet werden kann. Zwar würde sie auch ohne Zweirichtungszähler problemlos arbeiten, doch es ist nicht erlaubt, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Analoge Stromzähler laufen dann rückwärts und reduzieren den Verbrauchswert, und das ist illegal. Bei neueren Zählern funktioniert das zwar nicht – der Kunde würde dem Netzbetreiber den Strom schenken – verboten ist es trotzdem. Die Netzbetreiber argumentieren auch mit der Stabilität des Netzes. Denn sie müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, wie viel Strom gerade vorhanden ist – und wenn viele Anlagen ohne Erfassung einspeisen, geht der Überblick verloren.

Der Ärger der Kunden entlädt sich meistens zuerst bei den Fachfirmen, welche die Anlagen planen und montieren und in der Regel auch den Papierkram erledigen. Sie müssen mit Dutzenden verschiedenen Netzbetreibern zusammenarbeiten, je nachdem, wo der Kunde wohnt. Und auch sie bestätigen: Am meisten Ärger gibt es mit der Syna, Wartezeiten von mehreren Monaten für den Zählertausch sind die Regel, auf Anfragen kommt wochenlang keine Rückmeldung.

"Die Leute wollen etwas für die Energiewende tun, und können dann ein halbes Jahr keinen Strom einspeisen, obwohl die Rechnung für die PV-Anlage schon längst bezahlt ist", sagt ein Fachmann, der seit zwölf Jahren im Geschäft ist. Wie seine Kollegen will er anonym bleiben – zu groß sind die Bedenken, dass die Syna seine Kunden noch länger warten lässt, wenn offen Kritik geäußert wird.

Er ärgert sich vor allem darüber, dass die Syna immer wieder Eintragungen seiner Leute in Formularen – etwa bei den Leistungsdaten einer PV-Anlage oder beim Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme – als falsch zurückweise, obwohl das nicht der Fall sei. "Das ist kein Fachpersonal, das die Einträge prüft. Die haben technisch keine Ahnung, das hat Callcenter-Niveau." Sogar bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sind die Beschwerden über die Syna bekannt.

Der Geschäftsführer einer anderen Solarbaufirma aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die in ganz Süddeutschland mehrere Hundert Anlagen im Jahr installiert, hat ähnliches festgestellt: "Die Mitarbeiter, die für die Syna die Zähler setzen, sind oft keine Fachkräfte. Darum wird verlangt, dass auch noch ein Elektriker von uns beim Tausch anwesend ist. Das macht die Terminkoordination noch komplizierter." Dabei gehe es auch einfacher: "Bei einem anderen Netzbetreiber übernehmen wir den Zählertausch, dann kommt alles aus einer Hand."

Was ist nun der Grund für die Verzögerungen? Schließlich steht im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dass der Netzbetreiber eine Anlage zur Stromerzeugung "unverzüglich" anschließen muss, nachdem sie bei ihm angemeldet wurde.

Die Syna macht vor allem das sprunghaft gestiegene Auftragsvolumen für die langen Wartezeiten verantwortlich. "Die Gesamtzahl der 2020 in Betrieb gegangenen Erzeugungsanlagen hat sich im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt, konkret sind die Anträge um 130 Prozent gestiegen. Für 2021 gehen wir von einer weiteren Steigerung aus", sagt Süwag-Pressesprecherin Katja Heise. Gleichzeitig hätten mehrere Mitarbeiter die Abteilung "Einspeiseabwicklung Technik" verlassen. "Dadurch haben sich bei den Anträgen Rückstände aufgebaut, die sich bis heute auswirken." Den Vorgaben aus dem EEG fühle sich die Syna natürlich verpflichtet, entsprechende Fristen seien einzuhalten. "Das ist uns in einigen Fällen leider nicht gelungen", sagt Heise weiter.

Um die Aufträge schneller abarbeiten zu können, habe die Syna neue Mitarbeiter fest eingestellt und zusätzlich befristete Stellen geschaffen. Zudem wurde ein externer Dienstleister beauftragt, um die Rückstände zu reduzieren. "Das ist uns auch gelungen: Während wir im August 2020 noch mehr als 2500 offene Aufträge hatten, waren es im August 2021 nur noch 1100, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass auch diese Zahl weiter sinkt", verspricht die Pressesprecherin.

Zudem will die Syna die Anmeldung von PV-Anlagen bis zu einer Leistung von 10,8 Kilowatt – das würde die meisten der Anlagen auf Privathäusern einschließen – in Zukunft über ein Online-Portal abwickeln. Ziel sei ein voll digitalisierter Prozess von der Eingabe im Portal durch den Betreiber oder die Installationsfirma über die Disposition der Zählermontage bis zur Abrechnung der Einspeisevergütung.

Dadurch steige die Qualität der Stammdaten, manuelle Prüfungen und Rückfragen würden entfallen. Bis es so weit ist, müssen sich Kunden und Fachfirmen allerdings noch etwas gedulden: Der Start ist für Mitte 2022 geplant.