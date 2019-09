Rhein-Neckar. (pol/mare) Es sind ungewöhnliche Orte, die übers Wochenende von Einbrechern heimgesucht wurden. Ein Streifzug durch den Polizeibericht:

> Arztpraxis: Zwischen Freitag und Samstag, 19 bis 14.40 Uhr, brachen Täter in eine Arztpraxis in der Sofienstraße in Heidelberg ein. Die Unbekannten kamen über ein Hoftor zum Gebäude und brachen im ersten Obergeschoss mit brachialer Gewalt die Eingangstür der Praxis auf. Drinnen verwüsteten sie alle Räume und durchsuchten Schränke und Schubladen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter eine Festplatte, mehrere Stempel und ein Blutdruckmessgerät im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Zudem wurde in der Praxis ein Notfallkoffer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 1.500 Euro.

Zeugentelefon: 06221/991700.

> Gaststätte: Auf nicht geklärte Art und Weise sind Einbrecher in eine Gaststätte im Pariser Weg in Heidelberg ein. Eine Angestellte meldete den Einbruch Sonntagnacht gegen 4 Uhr der Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher sich an dem Gebäude an mehreren Zugängen zu schaffen gemacht haben. Wie sie aber letztendlich in das Lokal gelangten, ist noch unklar. Ob sie etwas entwendet hatten, steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugentelefon: 06221/830740 oder 06221/34180.

> Pfarrhaus: Am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr sind ungebetene Gäste über ein Fenster in das Pfarrhaus in der Hauptstraße in Reilingen eingestiegen und haben dort unter anderem das Pfarrbüro durchsucht. Ein Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Anwesens aufhielt, wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Als er ins Erdgeschoss ging und die Unbekannten den Mann daraufhin bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht. Gestohlen haben sie nach ersten Erkenntnissen nichts. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor. Der entstandene Sachschaden am Fenster kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugentelefon: 06205/28600.

> Seniorenheime: Zwei Täter drangen in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr in zwei Seniorenheime in der Mannheimer Landstraße in Brühl ein. Wie die Unbekannten sich Zugang zu den Gebäuden verschafften, ist bislang unklar. Sie haben auf verschiedenen Stockwerken mehrere Schränke gewaltsam geöffnet, um diese zu durchsuchen. Ob sie dabei fündig wurden, steht bislang allerdings noch nicht fest.

Die Einbrecher wurden während der Tat von zwei Zeugen erwischt, woraufhin sie zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs am "Luftschiffring" flüchteten. Dort stand nach Aussage eines Zeugen ein roter Kastenwagen mit weißer Aufschrift, der über die Mannheimer Straße in Richtung Real-Markt davon gefahren sei. Ob die Täter in den Kastenwagen eingestiegen waren und ob das Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, ist derzeit nicht bekannt. Eine Fahndung nach dem Duo blieb ergebnislos.

Zeugentelefon: 0621/833970 oder 06202/71282 zu melden.

> Bürogebäude: In das Büro einer Fachfirma für Bau-Logistik in der Olpenitzer Straße in Leimen wurde zwischen Samstag und Sonntag, 15 bis 14.50 Uhr, eingebrochen. Die Täter hatten an dem Gebäude eine Scheibe eingeschlagen und waren so ins Innere gelangt. Aus einem der Büroräume ließen sie einen Laptop, ein Navigationsgerät, zwei Kassen, eine schwarze Tasche, diverse Stempel, zwei iPhones sowie Zigaretten mitgehen. Anschließend ergriffen sie mit der Beute die Flucht. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugentelefon: 06222/57090.

> Gartenhaus: Mit einer Serie von Gartenhauseinbrüchen in der Kleingartenanlage des Gartenvereins Mallau e.V. sind derzeit die Mannheimer Beamten beschäftigt. Die Einbrecher stiegen in sechs Gartenhäuser oder Geräteschuppen in der Mallaustraße ein, indem sie Türen oder Fenster aufbrachen. Sie stahlen etliche Gegenständen, darunter ein Bluttooth-Lautsprecher, eine Powerbank, einen Grill, Holzkohle und diverse Arbeitsgeräte.

Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass weitere Gartenhäuser oder Geräteschuppen in derselben Nacht aufgebrochen wurden. Als Tatzeit kommt Samstagabend bis Sonntagmorgen, 21 bis kurz nach 9 Uhr in Betracht.

Zeugentelefon: 0621/833970.