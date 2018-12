Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Sie will Orientierungshilfe geben - im besten Sinne und in vielfältiger Weise. Und sie will Menschen helfen, in einer immer unüberschaubarer werdenden Welt eine positive Einstellung oder Inspiration zu gewinnen. Es ist in der Tat ein hehres Anliegen, das Nicole Simon verfolgt. Aber sie meint es ernst damit und die Fotografin schafft es auch seit vielen Jahren, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Mit unvergleichlich schönen Bildern; immer wieder mit teilweise völlig unterschiedlichen Motiven; dabei allerdings stets gleichermaßen eindringlich - und stets auch optisch vollkommen überwältigend.

Die in Mannheim geborene Nicole Simon hat sich mit ihren Arbeiten seit vielen Jahren einen Namen gemacht weit über die Region hinaus - als Fotografin sowieso, aber auch als Künstlerin. Nach einer klassischen Ausbildung zur Fotografin im Atelier, die sie mit dem Meistertitel beendete, erhielt sie schnell und immer wieder Auftragsarbeiten für renommierte Unternehmen im In- und Ausland - und erregte ab 2007 parallel dazu Aufsehen mit Ausstellungen und diversen Veröffentlichungen.

2007 etwa stellte sie in der Mannheimer Kunsthalle 15 großformatige Schwarzweiß-Porträts namhafter Persönlichkeiten aus den Genres Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur aus - was ungeahnt großes Publikumsinteresse fand. Nicht minder viele Besucher fand ihre Ausstellung im Classic Museum in Stuttgart, wo 2014 unter dem Motto "Stars & Cars"-Porträts internationale Sportstars zu sehen waren - oder die ganze zwei Jahre dauernde Einzelausstellung "Highlights" im Mannheimer Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen.

Zudem veröffentlichte die Fotografin diverse Bildbände wie etwa im Jahr 2004 unter dem Titel "Töne Mannheims" über die regionale Musikszene, 2007 dann die "Gesichter Mannheims" mit den bekanntesten Persönlichkeiten der Quadrate-Stadt aus unterschiedlichsten Bereichen - oder 2010 das erste Standardwerk über die noch junge "Metropolregion Rhein-Neckar" mit Porträts namhafter Persönlichkeiten, aber auch mit sehenswerten Landschafts- und Architekturaufnahmen.

Was Nicole Simons Fotografien stets auszeichnet, ist neben der perfekten optischen Umsetzung ihrer Motive die tiefe Eindringlichkeit, die aus jedem einzelnen ihrer Bilder spricht. Wenn sie auf den Auslöser drückt, will sie "eigentlich immer ganz bewusst etwas mit essenziellem Inhalt schaffen, das die Menschen emotional bewegt und zum Nachdenken anregt", erklärt sie selbst ihre Intention und ihre Arbeitsweise. Perfekt gelungen ist der 49-jährigen Fotografin das jetzt einmal mehr mit ihrem gerade veröffentlichten neuesten Werk, das sie selbst als "mein Herzblut-Projekt" bezeichnet und das unter anderem bei der Präsentation auf der zurückliegenden Frankfurter Buchmesse für starkes Aufsehen sorgte: Der Kunstkalender "Point of View".

In diesem zeigt Nicole Simon zwölf großformatige Ansichten von Landschafts- oder Städteporträts - und verbindet diese mit ganz eigenen Wertvorstellungen. Die Motive beschreiben dabei ihre Haltung und Sichtweise und bringen den Betrachter gerade im Angesicht solch eindringlicher optischer Schönheit zum Nachdenken. Erreicht wird dies unter anderem, indem über jedes einzelne Foto mit mehreren Schlagworten gleichsam ein Monatsthema an Werten und Wertvorstellungen gelegt wird: Freiheit, Unbegrenztheit, Unabhängigkeit und Toleranz beispielsweise über einen spektakulären Blick aus einem Helikopter auf New York. Oder Güte, Zuversicht, Optimismus und Glaube über eine lichtdurchflutete Ansicht Roms - oder aber Gleichheit, Zugehörigkeit, Bildung und Fairness über das abendliche Jerusalem. Mit am schönsten wirkt dabei eine Aufnahme unmittelbar aus der hiesigen Region: Unter den Schlagwörtern Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Konzentration und Sorgfalt leuchtet der Himmel über der Bergstraße und dem Odenwald.

"Point of View" ist so ein ungewöhnlicher und spektakulärer Kalender geworden, bei dem die Fotografin nach ihrem eigenen Bekunden auch "provozieren oder wachrütteln" möchte - etwa, indem sie die Jerusalemer Altstadt, in der die drei großen Weltreligionen friedlich miteinander leben sollen, dies jedoch immer wieder zu Konflikten führt, für den Wert "Frieden" gewählt hat, der "Gleichheit" beinhaltet, wie sie betont.

Immer wieder geht es Nicole Simon bei den Bildern um solche Werte wie eben Freiheit, Hoffnung, Liebe, Mitgefühl, Solidarität, Zusammenhalt und nicht zuletzt um Vertrauen und Respekt. "Wenn man sich vertrauensvoll und respektvoll begegnen möchte", sagt sie, "dann möchte man dieses positiv getragene Fundament ausbauen, behalten und dafür einstehen".

Info: "Point of View"-Panoramakalender 2019 von Nicole Simon. Format 64 mal 33 Zentimeter. 27,99 Euro. Erhältlich im Buchhandel oder unter www.nicolesimon.com.