Rhein-Neckar. (RNZ) Das Polizeipräsidium Mannheim hat im Kampf gegen Autoposer nach intensiven Kontrollen im vergangenen halben Jahr Bilanz gezogen. Laut einer Mitteilung überprüften die Beamten der Ermittlungsgruppe zwischen März und Oktober insgesamt 1985 Fahrzeuge und 2696 Personen. Während der Corona-Hochphase stellte die Polizei vereinzelt Posertreffen im Heidelberger Raum fest. Mit den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen verlagerte sich die Szene aber wieder nach Mannheim.

In 180 Fällen stellten die Polizisten Manipulationen oder technische Veränderungen an Autos fest, 183 Wagen überschritten den zulässigen Lärmpegel. 565 Personen mussten Mängel an ihren Fahrzeugen beseitigen und anschließend nochmals bei den Dienststellen vorfahren. 210 Verkehrsteilnehmer erhielten eine Verwarnung. Zudem zeigten die Beamten 29 Straftaten an, darunter waren acht illegale Autorennen, sechs Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und drei Fahrten mit Alkohol am Steuer. 52 Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. "In diesem Ergebnis spiegelt sich das breit gefächerte Fachwissen der Ermittlungsgruppe wieder", sagte Verkehrspolizeichef Alexander Ulmer.