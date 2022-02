Mannheim. (cab) Thomas Mohr ist Vorsitzender der Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) beim Polizeipräsidium Mannheim sowie stellvertretender Landesvorsitzender.

Herr Mohr, die Gewaltbereitschaft gegenüber Beamtinnen und Beamten der Polizei nimmt seit Jahren zu. Ihre Kollegin und Ihr Kollege starben bei einer vermeintlichen Routinekontrolle. Wie sicher sind Polizistinnen und Polizisten bei der Ausübung ihres Berufs noch?

In der Tat ist die Zunahme sehr besorgniserregend. Die Hemmschwelle, Polizisten zu verletzen, ist niedriger geworden und auch oft schon bei "Routineeinsätzen" festzustellen. Unsere Polizisten werden in Baden-Württemberg gut ausgebildet, und auch bei der Ausrüstung hat sich viel getan. Natürlich ist unser Beruf auch gefährlich, und oft setzen unsere Einsatzkräfte ihr eigenes Leben aufs Spiel. Darum muss auch bei Routinekontrollen die Eigensicherung der Einsatzkräfte vorgehen, bevor man nicht weiß, wen man vor sich hat. Das wiederum versteht manch Kontrollierter nicht, wenn dann aus Eigensicherungsgründen Polizisten auch mal die Hand an der Dienstwaffe am Holster haben.

Gibt es Möglichkeiten, die Sicherheit der Beamtinnen und Beamten zu erhöhen?

Ja, die gibt es. Wir haben in Baden-Württemberg zwar eine Amok-Ausrüstung (diese besteht unter anderem aus einem Hals-, Schulter- und Unterleibschutz, Anm. d. Red.) zum Beispiel für den Streifendienst, aber beispielsweise gibt es nicht für jede Polizistin und jeden Polizisten einen eigenen Schutzhelm, der etwa bei Tumulten oder Demonstrationen schützen soll.

Die Getötete studierte noch. Ist es üblich, dass Polizeianwärter und -anwärterinnen auf Streife eingesetzt werden?

Ja, das ist auch bei uns in Baden-Württemberg so üblich. Der Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf. Diesen Beruf nur aus der Theorie heraus zu erfüllen, geht nicht. Darum ist es auch weiterhin für die Ausbildung zielführend, die Anwärterinnen und Anwärter im täglichen Polizeialltag während der Ausbildung im Praktikum einzusetzen.

Welche Angebote machen Sie und macht das Polizeipräsidium Mannheim seinen Mitarbeitenden, die sich nach der Tat von Kusel Sorgen machen?

Als Personalrat und Gewerkschafter stehe ich persönlich jedem zur Verfügung, der Hilfe braucht und Gesprächsbedarf hat. Selbst habe ich in meinen über 36 Dienstjahren als Polizist vieles erlebt, auch traurige Verluste. Ich weiß genau, wie man sich nach so einer schrecklichen Tat als Kollege fühlt. Beim Polizeipräsidium Mannheim gibt es seit Jahren eine Psychosoziale Beratungsstelle mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die sich bei solchen Ereignissen auch darum kümmern, wenn jemand Gesprächsbedarf hat. Aber auch in der Polizei insgesamt hat man bei den unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen immer gute Ansprechpartner. Oftmals haben Einzelne erst Jahre später, aber auch sofort, eventuell Posttraumatische Belastungsstörungen und kommen mit dem Erlebten nicht klar. Auch dafür gibt es aus unserer Sicht ausreichend Angebote innerhalb der Gewerkschaft und der Polizei.