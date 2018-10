Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Mitarbeiter von Mannheims Erstem Bürgermeister Christian Specht hatte tief im Geschichtsbuch gegraben und dem Chef vorgeschlagen, seine Ansprache doch mit dem Satz zu beginnen: "Nach langer Zeit wird im Polizeipräsidium in L6 wieder mit den Hufen gescharrt." Die Redensart sollte eine Anspielung darauf sein, dass das 2. Badische Dragoner-Regiment im 19. Jahrhundert an dieser Stelle seine Stallungen unterhielt. 1903 entstand dort das heutige Präsidium.

Ein bisschen wie "anno dazumal" müssen die Beamten im Führungs- und Lagezentrum (FLZ) mitunter auch gegenwärtig ihre Arbeit empfinden. Das Gros sitzt dicht an dicht im ersten Obergeschoss, nur die Bildschirme spenden ein wenig Licht. In den schmucklosen Räumen sind im vergangenen Jahr in 166.800 Fällen Streifenwagen zu Einsätzen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis beordert worden.

Neben dem Tagesgeschäft bekommt es das FLZ aber immer wieder auch mit sogenannten Großlagen zu tun, worunter etwa größere Fußballspiele mit hohem Riskofaktor, Amokläufe, Staatsbesuche oder Umweltkatastrophen fallen. Im Mannheimer Präsidium werden diese von Dienstzimmern im Erdgeschoss organisiert. Effizient ist das nicht, wenn die Beamten über zwei Stockwerke miteinander kommunizieren müssen.

Deshalb nimmt der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg 9,3 Millionen Euro in die Hand und erstellt ein neues Führungs- und Lagezentrum, in dem voraussichtlich ab März 2020 mehr als 80 Ordnungshüter die Einsätze in der Region koordinieren können. "Das ist kein Luxus, sondern genau das, was wir dringend benötigen", sagte Polizeipräsident Thomas Köber beim Pressegespräch am gestrigen Montagnachmittag vor dem Hintergrund der Polizeireform 2014.

Entstehen wird das FLZ im vierten und weitgehend leer stehenden Obergeschoss und damit direkt unterm Dach, das zunächst abgerissen und später etwas höher gebaut werden soll. Bereits am vergangenen Samstag rollte ein Tieflader an und lieferte die Einzelteile für den mächtigen Kran. Diese seien über das geöffnete Dach nach unten in den Innenhof transportiert worden, erklärt der Hamburger Architekt Dirk Landwehr und atmet tief durch: "Das war nicht ganz ohne." Im Anschluss wurde die Hebemaschine Schritt für Schritt zusammengebaut.

Bis zum Richtfest, das für Frühjahr 2019 geplant ist, wird das Dach komplett abgebrochen und mit einem Spezialbelag mehrschichtig provisorisch überklebt, damit kein Wasser eindringen kann. Der Denkmalschutz setzte Landwehrs Entwurf enge Grenzen. Dennoch ist ihm ein stimmiger Plan für das gesamte Führungs- und Lagezentrum auf einem Stockwerk gelungen.

Und es werde Licht. Landwehrs Konzept sieht vor, dass ein Teil des Dachs verglast ist, zudem gewährt auch die Außenfassade einen Blick nach draußen, zum Beispiel auf das benachbarte Schloss. "Das ist für Menschen, die hoch konzentriert arbeiten müssen, enorm wichtig", so der Architekt. Die Plätze in der Einsatzzentrale sind so angeordnet, dass alle Mitarbeiter stets den riesigen Zentralbildschirm im Fokus haben, über den alles rattert, was gerade draußen los ist, von der Ruhestörung über den Unfall bis hin zum Großbrand.

Dazu können in einem Besprechungsraum "Großlagen" geplant oder darauf reagiert werden. Es muss also niemand mehr eine Etage nach unten spurten. Charakteristisch für die Architektur des Präsidiums sind die beiden Ecktürme aus den 50er-Jahren, deren Silhouette jeweils nur behutsam verändert wird. Ein Turm fungiert künftig als Sozialraum für Pausen und den Bereitschaftsdienst. Und nicht zuletzt sind im neuen Einsatzzentrum mit insgesamt 600 Quadratmetern Nutzfläche auch die Monitore für die groß angelegte Videoüberwachung angesiedelt, die Mitte November in Mannheim an den Start geht.