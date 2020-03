Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Polizisten sind in Zeiten der Corona-Krise besonders gefordert. Sie können sich nicht zurückziehen, sondern müssen vor Ort sein, wenn Menschen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Die RNZ hat darüber mit Norbert Schätzle gesprochen, dem Sprecher des auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständigen Polizeipräsidiums Mannheim.

Wie arbeitet die Polizei aktuell? Werden Routineeinsätze wie Streifenfahrten oder das Regeln des Verkehrs heruntergefahren?

Die Polizei arbeitet wie gewohnt in ständiger Bereitschaft. Bislang haben sich die Dienstabläufe nur marginal verändert. Nachdem die Krise auch für Deutschland virulent wurde, haben wir frühzeitig den polizeiinternen Verwaltungsstab "Task Force Corona" eingerichtet, um auf die äußert dynamische Situation lageangepasst reagieren zu können.

Ist die Personalstärke im Präsidium und in den Revieren gesenkt worden, um das Infektionsrisiko für die Beamten zu minimieren?

Wir haben dazu einige Maßnahmen getroffen. Dazu gehört es, interne Versammlungen, Besprechungen, Aus- und Fortbildungen zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir frühzeitig Anstrengungen unternommen, um die Gesundheit gerade jener Kollegen zu schützen, die Kundenkontakt haben. Jeder Streifenwagen ist mit Schutzmasken einer bestimmten Schutzklasse ausgestattet. Darüber hinaus orientieren wir uns an den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts und den örtlichen Gesundheitsämtern. Personal steht in den definierten Mindeststärken zur Verfügung. Wir nutzen aber auch die Möglichkeiten für ein flexibles Arbeiten, zum Beispiel Homeoffice.

Norbert Schätzle. Foto: fsd

Was raten Sie Menschen, die einen Vorfall melden oder eine Anzeige aufgeben wollen?

Wir sind für die Bürger vor Ort im gewohnten Umfang ansprechbar. Ob auf Streife oder telefonisch, per Notruf 110 oder über die bekannten Telefonnummern der Reviere und Posten sowie über das Internet und unsere Social-Media-Kanäle. Es gibt zudem die Möglichkeit, über die sogenannte Internetwache auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mannheim Anzeige zu erstatten. Ein Beamter meldet sich in diesen Fällen dann zeitnah bei diesen Personen.

Wie sieht es an Brennpunkten in der Region aus? Ist die Polizei dort noch sichtbar?

Seit zwei Jahren gibt es eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Heidelberg und dem Land. Die in diesem Rahmen eingesetzten Beamten werden an besonderen Orten in Heidelberg nach wie vor ihren Dienst verrichten. An den Brennpunkten werden wir mit unseren Maßnahmen das Entdeckungsrisiko möglicher Täter hochhalten. Dazu kommt die Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten. Aufgrund des Wegfalls von Großveranstaltungen – beispielsweise Sportereignisse, Konzerte oder Messen –, bei denen wir in der Vergangenheit immer zusätzlich eigene, aber auch externe Kräfte der Bereitschaftspolizei im Einsatz hatten, werden Konzepte überdacht.

Ist die Zahl der Straftaten in den vergangenen Wochen gesunken?

Wir stellen tatsächlich fest, dass sich die verringerten Sozialkontakte auch in Hinblick auf das Kriminalitätsgeschehen, insbesondere im Bereich der Straftaten im öffentlichen Raum, auswirken.

Vor allem die Kommunen sollen ja die Verbote und Regeln im öffentlichen Leben kontrollieren. Reicht das aus oder muss die Polizei hier unterstützend eingreifen?

Heidelberg und Mannheim haben Allgemeinverfügungen erlassen, die es umzusetzen gilt. Seit Montagnachmittag sind Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts der Stadt Mannheim und Beamte des Polizeipräsidiums im Stadtgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Verfügung zu überprüfen. Dabei geht es in erster Linie darum, Gastronomen und ihre Mitarbeiter zu informieren und beratend zur Seite zu stehen. Die Aufklärung steht zunächst im Vordergrund. Sanktionen sind bei groben Verstößen oder fehlender Einsicht aber nicht ausgeschlossen. Eine ähnliche Vorgehensweise ist auch in Heidelberg gemeinsam mit der Stadt in Planung.

Wenn die Menschen nicht mehr oder kaum noch die eigenen vier Wände verlassen dürfen – führt das aus Ihrer Erfahrung heraus zu mehr häuslichen Konflikten, die ausarten könnten?

Das sind gesellschafts- und sozialpsychologische Fragen, die Sie hier aufwerfen. Die Polizei ist im täglichen Dienst häufig mit den Folgen dieser Entwicklungen konfrontiert. Allerdings lässt sich das momentan nicht abschätzen.