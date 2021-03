Plankstadt/Brühl. (stek) Laut den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern hat seit dem 8. März jeder in Deutschland ein Recht auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. In vielen Kommunen gestaltete sich die Umsetzung dieser Maßgabe in der vergangenen Woche aber noch sehr schwierig. In Plankstadt standen die Antigen-Schnelltests bisher nur bestimmten Gruppen zur Verfügung, zum Beispiel Kontaktpersonen von Risikopatienten.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche im Gemeindezentrum 50 Menschen getestet. Nun wird der Personenkreis erweitert. Die Kosten dafür übernehmen der Bund und das Land. Die freiwilligen Tests werden zeitlich befristet und an mehreren Terminen angeboten. Im Einsatz sind alle ortsansässigen Arztpraxen, unterstützt von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Die Schnelltests finden im Untergeschoss des Gemeindezentrums in der Schwetzinger Straße 29 bis 31 statt. Die nächsten Termine sind am:

Mittwoch, 17. März, 13 bis 17 Uhr

Freitag, 19. März, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 20. März, 8 bis 12 Uhr

Dienstag, 23. März, 12 bis 16 Uhr

Freitag, 26. März, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 27. März, 8.30 bis 12.30 Uhr

Montag, 29. März, 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 30. März, 14 bis 18 Uhr

Wer sich zum Test anmelden möchte, muss ein Formblatt mit personenbezogenen Daten ausfüllen und einen gültigen Personalausweis mitbringen. Danach wird ein Abstrich aus der Nase (bei Kindern oder auf besonderen Wunsch auch nur im Rachen) genommen. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Fällt der Schnelltest negativ aus, erhalten die Testpersonen eine entsprechende Bescheinigung.

Auch das kommunale Testzentrum in der Brühler Jahnsporthalle bietet inzwischen kostenlose Corona-Schnelltests für alle Einwohner der Gemeinde an. "Über 400 Termine sind bereits vergeben. Wir haben inzwischen zwölf Personen im Team, die fast ununterbrochen in den Öffnungsstunden testen", erklärt Katharina Weidner, Inhaberin der Perkeo-Apotheke. Sie koordiniert die zentralen Schnelltests in Brühl. Bisher sei dort nur ein positiver Fall festgestellt worden, sagt Bürgermeister Ralf Göck.

Info: Wer sich testen lassen möchte, kann hier einen Termin vereinbaren.