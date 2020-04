Von Anna Manceron

Plankstadt. Teenager sein, das ist schon in "normalen" Zeiten nicht einfach: Die Eltern sind doof, die Lehrer nerven und überhaupt ist das Leben furchtbar anstrengend. Eine aufwühlende Zeit, die für viele Jugendliche nun durch die Corona-Pandemie noch schwieriger zu bewältigen ist. Keine Schule, kein Sport, kaum Treffen mit Freunden: Die Heranwachsenden müssen momentan auf viele Dinge verzichten, die ihnen wichtig sind.

Um ihnen die auferlegte soziale Isolation ein bisschen leichter zu machen, haben sich Kirsten Erbach und ihr Team etwas Besonderes einfallen lassen. "Wir versuchen, das soziale Leben der Jugendlichen online aufrechtzuerhalten und orientieren uns dabei an ihren Bedürfnissen", erklärt die Sozialarbeiterin. Sie arbeitet für den Verein Postillion, ein freier und gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis. Gemeinsam mit ihren Kollegen ist Erbach für die Jugendarbeit in Plankstadt und Eppelheim zuständig. Ihre Arbeitsweise musste sie in den vergangenen Wochen komplett umstellen. Normalerweise ist Erbach im Rahmen der mobilen Jugendarbeit viel unterwegs und sucht die Jugendlichen dort auf, wo sie ihre Freizeit verbringen – zum Beispiel auf der Straße oder im Jugendzentrum. "Jetzt habe ich nur noch mit den Jugendlichen zu tun, die ich kenne und die aktiv Kontakt suchen", sagt sie.

Ihr selbst fehlt vor allem der direkte Austausch. "Ich vermisse das ,Face to Face’ mit den Jugendlichen", erzählt Erbach. "Und ihnen geht es genauso. Die freuen sich immer total, meine Stimme zu hören." Um die Teenies in Krisenzeiten zu unterstützen, bieten sie und ihr vierköpfiges Team verschiedene Freizeit- und Hilfsangebote an. Sie wollen den Jugendlichen dabei helfen, eine Struktur für ihren neuen Alltag zu finden – und wählen dabei neue Wege: Hausaufgabenbetreuung, Spiele, Diskussionen oder gemeinsames Kochen – das alles findet nun per Videochat statt. Mit Erfolg.

"Wir kochen sehr regelmäßig, etwa zweimal pro Woche", berichtet Erbach. Die Jugendlichen lernen dabei Gerichte, die sie im Erwachsenenleben gut gebrauchen können. Vor Kurzem gab es zum Beispiel Pfannkuchen. "Die konnte sich jeder belegen, wie er Lust hatte – egal ob mit Schinken und Käse, Blumenkohl oder Nutella", so die Sozialarbeiterin. Einmal hätten die Jugendlichen sogar Hefeteig für Pizza selbst gemacht.

Neben gemeinsamen Aktionen sind den Teenies auch die Gespräche mit den Sozialarbeitern wichtig. Das Coronavirus ist dabei allgegenwärtig. "Am Anfang haben die Jugendlichen ein paar Tage gebraucht, um den Ernst der Lage zu erkennen", berichtet Erbach. "Aber jetzt sind sie in die Situation hineingewachsen." Kein Wunder, schließlich habe bis dahin so gut wie keiner von ihnen Erfahrungen mit einer Epidemie gemacht.

Mit der Bedrohung durch das Virus gehen die Jugendlichen ganz unterschiedlich um. Manche hätten große Angst, sich selbst oder ihre Großeltern anzustecken und wollten deshalb nicht mehr rausgehen, berichtet Erbach. Andere freuten sich auf den Einkauf, weil er einen willkommenen Anlass bietet, das Haus zu verlassen. Wie viel Angst die Teenies haben, hängt ihrer Meinung nach auch davon ab, ob sie viel Fernsehen konsumieren. "Wenn die Jugendlichen den ganzen Tag Schreckensmeldungen hören, verunsichert sie das natürlich", sagt die Sozialarbeiterin. "Ich versuche dann immer, diese Ängste zu relativieren und rate ihnen, auch mal allein in die Sonne und an die frische Luft zu gehen."

Seit Kurzem ist ein Teil der Jugendarbeiter auch wieder auf der Straße unterwegs, um dort mit vereinzelt anzutreffenden Teenagern ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es um alles, was die Jugendlichen bewegt. Einige berichten von Streit mit den Eltern und verbringen ihre Zeit deshalb lieber außerhalb der eigenen vier Wände. Andere wiederum fühlen sich einsam und rufen Kirsten Erbach regelmäßig an – einfach weil sie jemanden zum Reden brauchen.

Am Schwierigsten sei für die Teenager, dass sie ihre Freunde in Coronazeiten kaum oder gar nicht sehen können. "Die vermissen sich alle gegenseitig", erzählt Erbach. Für Jugendliche seien gleichaltrige Gruppen, sogenannte Peergroups, enorm wichtig. "Dort fühlen sie sich mit den anderen auf Augenhöhe. Das ist etwas ganz anderes, als die Beziehung zu einem Erwachsenen."

Und was können Eltern tun, um Streit innerhalb der Familie durch Lagerkoller zu vermeiden? "Ein bisschen lockerer sein", lautet der Tipp der Sozialarbeiterin. "Zum Beispiel, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist oder es in der Schule nicht so gut läuft." Ihrer Meinung nach sollten Eltern nicht die Rolle eines Ersatzlehrers einnehmen, sondern darauf achten, dass die Teenies neben den Schulaufgaben auch noch Zeit für sich haben.

"Und man sollte Computerspiele nicht so sehr verteufeln", ergänzt Erbach. Die seien für die Jugendlichen im Moment ein wichtiges Mittel, um ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Natürlich sollten es keine Ego-Shooter – sogenannte Ballerspiele – sein. Aber Gemeinschaftsspiele wie "Die Siedler von Catan" seien durchaus sinnvoll. "Das spielen wir auch mit den Jugendlichen bei unserem Online-Spieleabend", erklärt Erbach. Für sie ist jetzt schon sicher: Wenn die Coronakrise überstanden ist, feiern alle zusammen ein großes Fest. Das haben sie den Jugendlichen versprochen.