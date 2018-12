Plankstadt. (pol/mün) Seit dem späten Mittwochabend haben 30 Spezialeinsatzkräfte und Ermittler der Kriminalpolizei vier Wohnungen in Mannheim, Reilingen und Plankstadt wegen Terrorverdachts durchsucht. Und sie wurden fündig.

Die Polizisten entdeckten in einem Anwesen in Plankstadt eine vollautomatische Waffe samt Munition, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt. Es besteht der Verdacht, dass auf dem Grundstück noch weitere Waffen versteckt sind, so die Ermittler. Die Suche dauert am Donnerstagabend noch an.

Drei Personen wurden laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Landeskriminalamtes festgenommen. Es handelt sich um eine 39-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren. Die Ermittler werfen dem Trio illegalen Waffenbesitz und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim geführt.

Zu den Hintergründen, für welchen Zweck die Waffe bestimmt war, liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Ein Zusammenhang mit den aktuell bekannt gewordenen möglichen Ausspähungen an Flughafen Stuttgart besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht.

In dem Anwesen in Plankstadt sind nach Augenzeugenberichten derzeit noch Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, der Polizei sowie Beamte des Landeskriminalamtes im Einsatz. Wohnungsgegenstände werden aus dem betroffenen Haus gebracht und auf einen Lastwagenverladen. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

Update: 20. Dezember 2018, 18 Uhr