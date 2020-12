Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Die Bagger stehen bereit, ein Kran ist aufgestellt und die Erdaushubarbeiten für die Tiefgaragen haben bereits begonnen. Es tut sich was im Plankstadter Neubaugebiet Antoniusquartier. Das neue Wohnbauprojekt der D&S Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel (D&S) trägt den Namen "Zuhause im Antoniusquartier". Es ist das erste Projekt, das die Baufirma in Plankstadt entwickelt. Am Montag erfolgte der Startschuss für den ersten Bauabschnitt, nachdem Diringer & Scheidel die Baugenehmigung erhalten hatte.

Gemeinsam mit Bürgermeister Nils Drescher eröffnete Alexander Langendörfer, kaufmännischer Geschäftsführer der D&S Wohn- und Gewerbebau GmbH, den Informations- und Vermarktungs-Container. Dort können sich die Bürger nach telefonischer Anmeldung unter der Rufnummer 0621 / 860 72 55 über Eigentumswohnungen und geförderte Mietwohnungen informieren.

Die Umgehungsstraße der B535 liegt ein Stück weiter westlich in einem Trog und ist auf dem Gelände des ersten bis dritten Bauabschnitts nicht zu hören. Gut sichtbar ragt in einiger Entfernung der Schwetzinger Wasserturm in die Höhe. Das Antonius-Quartier liegt zwar am Rande von Plankstadt, aber mitten im Zentrum der Metropolregion. "Lage, Lage, Lage. Wo sich ein Baugebiet befindet, entscheidet über die Wohnqualität", betont Drescher. "15 Minuten bis Mannheim, 15 Minuten bis Heidelberg. Schwetzingen in Sichtweite und nicht weit entfernt die Plankstadter Discounter sowie der bald entstehende Edeka-Supermarkt."

Viele Menschen seien derzeit auf der Suche nach einer Wohnung in Plankstadt. "Verzweifelte Wohnungssuchende rufen bei mir im Rathaus an", berichtete der Bürgermeister. Im Antoniusquartier entstünden in den nächsten zwei Jahren eine Vielzahl attraktiver, barrierefreier Wohnungen in guter Lage. "Den Gemeinderat hat das städtebauliche Konzept des Wettbewerbsbeitrags überzeugt", erklärte Drescher. Deshalb habe Diringer & Scheidel die Ausschreibung gewonnen. Der Rathauschef freute sich, dass es nun endlich losgehen konnte.

Die Verantwortlichen verloren deshalb auch keine Zeit. "Wir können noch heute mit dem Hochbau beginnen", erklärte Langendörfer. "Die Planung von Architekt Stefan Niederhöfer mit einer ästhetischen Gebäudesprache hat nicht nur uns, sondern auch die Gemeinde Plankstadt überzeugt", betonte er. Hinzu käme eine im Inneren sehr flexible Grundrissgestaltung.

Im Antoniusquartier entstehen auf 9,5 Hektar insgesamt 123 Wohnungen in neun Gebäuden. Davon sind 81 klassische Eigentumswohnungen und 42 sozial geförderte Mietwohnungen. Bis zum Ende des Jahres 2022 soll das Gelände komplett bebaut sein. Der erste Bauabschnitt umfasst 39 Eigentumswohnungen mit Fußbodenheizung und Eichenparkettböden. Sie sollen bis Mitte 2022 bezugsfertig sein. Die Gebäude erhalten drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit attraktiven Dachterrassen-Wohnungen.

Alle Wohneinheiten verfügen jeweils über mindestens einen Balkon oder eine Terrasse. Die Größe der Eigentumswohnungen mit ein bis vier Zimmern schwankt zwischen 39 und 139 Quadratmetern. Insgesamt investiert die Mannheimer Baufirma bei dem Projekt rund 50 Millionen Euro in vier Abschnitte. Die Verkaufspreise für die Eigentumswohnungen sollen bei 4480 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen, erklärte Langendörfer. Eine Bauweise in der energieeffizienten KfW55-Klasse eröffne weitere Fördermöglichkeiten für das Wohnungsbauprojekt. Die Mietpreise lägen mit 7,85 Euro pro Quadratmeter etwa 30 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete.