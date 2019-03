Für den Ausbau des West-Kreisels nahe dem Altenzentrum der Caritas will die Gemeinde in diesem Jahr eine halbe Million Euro ausgeben. Foto: Lenhardt

Plankstadt. (hab) Die Meinungen dazu, ob Plankstadt eine arme Gemeinde oder finanziell ganz gut gepolstert ist, gehen im Gemeinderat weit auseinander. Immerhin liegt die Liquidität der Kommune zu Beginn diesen Jahres bei 13,5 Millio-nen Euro. Der Haushalt 2019 ist der erste, den die Kämmerei nach der sogenannten doppischen Haushaltsplanung erarbeitet hat. Was früher in der Kameralistik als allgemeine Rücklage bezeichnet wurde, heißt nun Liquidität.

Bis zum Ende diesen Jahres wird die Liquidität der Gemeinde auf 13,8 Millionen Euro ansteigen. "Nach der alten kameralistischen Haushaltsplanung hätten wir eine Zuführung von einer Million Euro an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet", erklärte Bürgermeister Nils Drescher in der jüngsten Sitzung des Plankstadter Gemeinderats.

Knapp zehn Millionen Euro gibt die Kommune für Investitionen aus, darunter 3,5 Millionen Euro in die Bebauung des Adlergeländes und 1,1 Millionen Euro für die Sanierung der Sportstätten. In die Mehrzweckhalle und deren Anbau fließen 300.000 Euro. Der weitere Ausbau des Kreisels West kostet eine halbe Million Euro. Das alles schafft die Gemeinde, ohne neue Kredite aufzunehmen. Auch die Steuern und Gebühren für die Bürger werden nicht erhöht. Und die Höhe der Zuschüsse für die Vereine bleibt unangetastet.

Die Gewerbesteuer sprudelt weiter und die Ertragslage, also Einnahmen versus Ausgaben, wird mit 9500 Euro gerade so positiv sein. Zudem sinken die kommunalen Schulden. Am Ende des laufenden Jahres werden sie bei 722.502 Euro und damit bei 71 Euro pro Einwohner liegen. "Das ist so niedrig wie noch nie", betonte der Bürgermeister. Am Ende des Jahres 2022 wird die Verschuldung im Kernhaushalt 90.500 Euro betragen. Ein lächerlich geringer Betrag. "Wenn jeder Plankstadter neun Euro einzahlen würde, wäre die Gemeinde schuldenfrei", rechnete man im Rat vor. Gleichwohl äußerten einige Räte auch Kritik an der Haushaltsplanung für 2019. Dass diese durch Einnahmen aus Grundstückserlösen gestützt würden, monierte Jutta Schuster (CDU).

Positiv bewertete sie hingegen, dass Plankstadt zu den Kommunen mit den geringsten Schulden im gesamten Rhein-Neckar-Kreis zähle. Stephan Verclas (Plali) kritisierte, dass der Schuldenstand inklusive der Zweckverbände massiv sei und man darauf fast keinen Einfluss habe. Außerdem: "Bei den Investitionen fehlen Straßensanierungen. Das ist die nächste Bugwelle, die wir vor uns herschieben", lautete seine Kritik. Ganz und gar nicht konnte er sich mit den gestiegenen Personalkosten anfreunden.

"Es fehlt eine Sozialstaffelung bei den Kita-Gebühren und ein Sozialticket für Einkommensschwächere im öffentlichen Nahverkehr", kritisierte Thomas Burger (GLP). Doch keiner dieser Einwände erreichte die fundamentale Kritik von Jutta Schneider (SPD). Sie unterstellte dem Zahlenwerk eine "Rechtswidrigkeit", wogegen sich Drescher vehement verwahrte. "Ich bestehe darauf, dass ich meine Stellungnahme hier ungestört zu Ende halten darf", bekräftigte Schneider. Sie ankündigte an, dass die SPD-Fraktion den Haushalt ablehnen werde. Am Ende wurde der Haushalt bei drei Gegenstimmen der SPD beschlossen.