Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Den leicht maroden Charme der 60er-Jahre, den das Rathaus in Plankstadt in seinem Innern ausstrahlt, lassen die rund 30 Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hinter sich. In zwei bis drei Jahren werden sie dann in ein rundum saniertes und modernisiertes Verwaltungsgebäude zurückkehren. In der Zwischenzeit aber sind sie in einer Containeranlage untergebracht, welche die Gemeinde für knapp eine halbe Million Euro von der Stadt Eppelheim erworben hat.

Dort waren die Container für die Unterbringung eines Kindergartens während dessen Umbauzeit genutzt worden. Zusätzliche Gelder wurden in Plankstadt in eine zusätzliche Dämmung und EDV-Verkabelung investiert. Fast die Hälfte der Kosten erstattet das Land. Was nach dem Umzug der Verwaltung ins neue Rathaus mit den Containern passiert, ist noch offen. Ein Weiterverkauf ist ebenso möglich wie eine Vermietung oder eine anderweitige Nutzung. "Da ist vieles denkbar", sagt Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher.

Gegenwärtig werden Kartons gepackt, geschleppt und wieder ausgepackt. Beim Umzug einer Verwaltung sind alle Mitarbeiter gefordert und ein organisiertes Vorgehen gefragt. Inzwischen ist man in der dritten Umzugswoche angekommen. In dieser Zeit war die Verwaltung nur eingeschränkt arbeitsfähig. In der nächsten Woche soll der Umzug vollzogen sein und die Bediensteten wieder für die Plankstadter da sein. Während der Umzugszeit fungiert ein Mitarbeiter in Notfällen als Ansprechpartner.

In der Containeranlage ist es hell und freundlich, die Heizung wird mit Ökostrom betrieben, und bald kommen auch die Zimmerpflanzen, die für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen sollen. Draußen sprießen die ersten Pflänzchen einer Bienenweide, drei Bäume vom Bauhof wurden gepflanzt und eine "Raucherbank" von der benachbarten Sportplatzbaustelle aufgestellt.