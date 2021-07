Vor drei Monaten fiel der erste Spatenstich, nun steht der Rohbau: Der neue Edeka-Markt neben der Mehrzweckhalle nimmt Gestalt an. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Foto: len

Plankstadt. (hab) Geht man durch die große, gläserne Eingangstür, findet man zur Rechten einen Backshop und zur Linken die Pfandflaschen-Rückgabe. Vor einem liegt der 1500 Quadratmeter große neue Edeka-Markt. Im hinteren Bereich finden sich die Frischetheken mit Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. So wird es sein, wenn der neue Vollsortimenter der Betreiberfamilie Pirron in Betrieb genommen ist. Sie und Bürgermeister Nils Drescher hoffen, noch vor Weihnachten die Neueröffnung des Vollsortimenters unmittelbar neben der Plankstadter Mehrzweckhalle feiern zu können. Am Freitag war aber erst einmal das Richtfest an der Reihe – obwohl das einstöckige Gebäude noch kein Dach hat.

"Beton und Stahl waren für die Statiker die erste Wahl", reimt Helmut Aucktor, Polier der bauausführenden Firma Grötz, auf einem Stahlgerüst stehend. Neben ihm wartet Anton Relea, der rumänische Polier eines der Subunternehmen, die am Bau beteiligt sind, auf sein Stichwort. Er soll den Dornfelder Rotwein ins Glas füllen, damit Aucktor ein dreifaches Hoch auf die "Edeka-Bauherrschaft", die Planer und die Bauarbeiter ausbringen kann, während der Richtkranz an einem Kranarm über seinem Kopf hinweg schwebt und mit gelb-blauen Bändern in den Edeka-Farben dekoriert ist. Drei Mal gibt es ein dreifaches Hoch, und entsprechend darf sich Aucktor drei Gläser Dornfelder hinter die Binde kippen, bevor er das Glas, der Tradition entsprechend, klirrend zu Boden wirft. Scherben sollen ja bekanntlich Glück bringen.

"Vor drei Monaten haben wir hier den Spatenstich vollzogen, und heute steht schon der Rohbau", sagt Manfred Kratz, Expansionsleiter von Edeka Südwest. Auch er ist zuversichtlich, dass die Neueröffnung noch vor Weihnachten stattfinden kann. Der neue Supermarkt wäre dann so etwas wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Plankstadter. "Unsere Bürger warten auf ein Einkaufserlebnis, wie wir es in unserer Gemeinde bisher nicht hatten", sagt der Bürgermeister.

Der neue Edeka-Markt wird über 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen, der Rossmann-Drogeriemarkt daneben über rund 700 Quadratmeter. Auf dem Parkplatz entstehen 130 Auto- und 44 Fahrradstellplätze, zudem ist eine Elektrotankstelle geplant. 2500 Kubikmeter Mauerwerk, 1800 Kubikmeter Beton und 200 Tonnen Stahl wurden bisher verbaut, berichtet der Edeka-Expansionsleiter. Das Material für das Flachdach soll in den nächsten Wochen kommen. Wenn es aufgebracht ist, erhält es eine Begrünung.

"Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll werde", zitiert Markus Pirron den Evangelisten Lukas. Dass es ohne Werbung nicht geht, weiß Pirron. Dennoch hofft er, dass man nicht bis zur Landstraße laufen muss, um den Plankstädtern den neuen Einkaufsmarkt schmackhaft zu machen.

Er will seine Kunden mit Qualität, Regionalität und einem guten Einkaufserlebnis anlocken. "Kaufkraft-Rückgewinnung" nennt er das. Pirron möchte die Kunden, die bisher ins Umland fahren mussten, um bei einem Vollsortimenter einzukaufen, zurückholen, damit sie ihr Geld in der Heimatgemeinde ausgeben.

Doch das alles geht nicht ohne gutes Personal. Etwa 40 bis 45 Arbeitsplätze wird der Edeka-Markt nach Plankstadt bringen. "Noch haben wir nicht alle zusammen. Wir suchen noch gute Leute", betont Pirron.