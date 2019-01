Plankstadt/Karlsruhe. (dpa-lsw) Als letzte von vier Tatverdächtigen ist eine 39-jährige Frau am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden, nachdem sich ein Terrorverdacht nicht erhärtet hat. Das teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag mit. Im Haus der Frau in Plankstadt war Ende vergangenen Jahres ein Sturmgewehr samt Munition gefunden worden.

Daraufhin waren die Frau und drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Der Haftbefehl gegen die Frau stütze sich derzeit noch auf den Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Amtsgericht Karlsruhe habe ihn gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilten die Behörden weiter mit. Unabhängig hiervon würden die Ermittlungen zu den Hintergründen und Verantwortlichkeiten fortgesetzt. Die Frau konnte die U-Haft am Dienstag verlassen, die drei Männer bereits zuvor.