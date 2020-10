Das Caritas-Altenzentrum „Sancta Maria“ in der Schönauer Straße in Plankstadt erlebt derzeit einen Lockdown. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Plankstadt. Der Corona-Ausbruch im Caritas-Altenzentrum "Sancta Maria" in Plankstadt nimmt größere Dimensionen an. Bislang sind dort nach Angaben des Landratsamts insgesamt 52 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt hatte am Montag eine Flächentestung im letzten von drei Wohnbereichen des Seniorenheims durchgeführt. Die beiden anderen Wohnbereiche waren bereits in der vergangenen Woche getestet worden.

Laut Gesundheitsamt wurde das Coronavirus bei 40 Bewohnern und zwölf Mitarbeitern des Altenzentrums nachgewiesen. Insgesamt nahm man Abstriche von 97 Bewohnern und 94 Mitarbeitern in allen drei Wohnbereichen. Für das gesamte Seniorenheim gilt nun ein Aufnahmestopp. Die Bewohner dürfen auch nicht mehr verlegt werden oder Besuch empfangen. "Das Gesundheitsamt ermittelt momentan alle Kontaktpersonen und stimmt das weitere Vorgehen in engem Kontakt mit der Heimleitung ab", hieß es am Mittwoch aus dem Landratsamt.

Bereits am Donnerstag, 22. Oktober, hatte das Gesundheitsamt eine erste Flächentestung in dem Seniorenheim absolviert. Dabei wurden insgesamt 31 Menschen positiv getestet: 22 Bewohner und neun Mitarbeiter. Der Anlass für diese erste Flächentestung war nach Angaben der Caritas, dass eine Mitarbeiterin und eine Bewohnerin aus dem Wohnbereich 1 leichte Erkältungssymptome zeigten. Daraufhin habe man bei ihnen Abstriche genommen. Auch ein Neuzugang im Wohnbereich Erdgeschoss wurde routinemäßig mit einem zweiten Abstrich auf das Coronavirus getestet. Die Testergebnisse fielen jeweils positiv aus.

Für das Personal kam der Corona-Ausbruch im eigenen Haus völlig überraschend. Martha Trautwein, die Leiterin des Heims, bezeichnete die Testergebnisse im Gespräch mit der RNZ vor wenigen Tagen als niederschmetternd. Man könne sich nicht erklären, wie das Virus in die Einrichtung gelangt sei. Die Mitarbeiter hätten alles in ihrer Macht Stehende getan, um die vorgegebenen Hygiene-Regeln einzuhalten. Jeden Tag habe das Team zum Beispiel die Temperatur der Bewohner und Mitarbeiter kontrolliert und geprüft, ob diese Symptome einer Corona-Infektion aufweisen. Auch bei Besuchern und Lieferanten wurde vor dem Betreten des Hauses die Temperatur gemessen.

"Wir haben alle Vorgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Gesundheitsamts eingehalten und bereits vor dem Ausbruch die Sicherheitsvorkehrungen nochmals erhöht durch den flächendeckenden Einsatz von FFP2-Masken bei jeglicher Arbeit im Wohnbereich", bekräftigte Trautwein am Mittwoch in einer Pressemitteilung der Caritas. Trotzdem seien die Mitarbeiter seit Monaten auf diesen Ernstfall vorbereitet gewesen. Der scheint im Caritas-Altenzentrum "Sancta Maria" glücklicherweise eher glimpflich zu verlaufen. "Bei den meisten der positiv getesteten Bewohner und Mitarbeiter verläuft die Infektion bislang ohne Symptome", erklärte Trautwein. "Es gibt lediglich Temperaturschwankungen bei einigen wenigen Bewohnern, die wir aber bislang unter Kontrolle haben."

Bei einer Bewohnerin habe sich der Allgemeinzustand verschlechtert. Alle Infizierten aus dem Wohnbereich 2 seien bislang jedoch völlig symptomfrei. Die infizierten Bewohner, aber auch alle anderen, würden engmaschig medizinisch betreut und regelmäßig von einem Arzt untersucht. Eine Verlegung in ein Krankenhaus sei bislang nicht nötig gewesen. Die Heimleiterin steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit der GRN-Klinik in Schwetzingen. Die Situation stelle für alle Beteiligten eine hohe psychische und emotionale Belastung dar, so Trautwein. Dennoch: Die Heimleiterin ist stolz auf ihr Team, das in der Krise zusammenhält. Auch die Angehörigen, für die seit dem 21. Oktober ein Besuchsverbot gilt, hätten großes Verständnis und Respekt vor der Arbeit des Pflegepersonals gezeigt. Für Bewohner und Mitarbeiter bestehe ein Seelsorgeangebot.

Zwei infizierte Mitarbeiter sind inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden und nehmen am Donnerstag wieder ihren Dienst auf. Anfang November sollen die Bewohner aus dem Erdgeschoss und dem Wohnbereich 1 erneut getestet werden. Die Heimleitung hofft, dass dann weitere Betroffene aus der Quarantäne entlassen werden können.