Von Rolf Kienle

Plankstadt. Sie wollen den eigentlich längst gesättigten Markt für Gin aufmischen, neu beleben und mit ihren Produkten Akzente setzen. Das ist ambitioniert, aber das Ehepaar aus Plankstadt meint es ernst. "Wir müssen besser als gut sein", sagt Professor Dr. Udo Weis, der studierter Chemiker ist und sein Geld als Wirtschaftsingenieur verdient, Irmgard Weis ist erfahrene Handelsvertreterin. Beide sind die Kurpfalz Distillers.

Bei der Namensgebung gehen sie ungewöhnliche Wege: "Kreutter", "Wahrsager", "GinDoktor" und zuletzt "Achse" haben sie ihre Gins genannt, und – man vermutet richtig – hinter jedem Namen steckt eine kleine Story. Und sie haben historischen Bezug. Auf den Namen "Achse" kam Udo Weis nach der Lektüre der RNZ, in der über den Universalgelehrten und Hofastronom von Kurfürst Carl Theodor, Christian Mayer, berichtet wurde. Dieser stellte im 18. Jahrhundert die Charta Palatina vor und beschrieb dabei die schnurgerade Linie zwischen den beiden höchsten Bergen der Region als "Basis Palatina". Die Achse.

Die Linie führt vom Königstuhl mitten durch das Schwetzinger Schloss zur Kalmit, der höchsten Erhebung des Pfälzerwaldes. Sie war den Bauherren der kurfürstlichen Sommerresidenz zwar bekannt, aber Christian Mayer nahm sie erstmals in seine Karte auf. Bei guter Sicht ist diese Achse vom Königstuhl leicht nachvollziehbar, am besten allerdings aus der Mittelachse des Schwetzinger Schlossgartens, wo beide Berge fast zum Greifen nahe sind.

Irmgard und Udo Weis stammen aus Hessen, begeistern sich aber, wie sie sagen, für die Geschichte ihrer kurpfälzischen Wahlheimat. Die Charta jenes Landvermessers Christian Mayer ziert denn auch das Etikett der Ginflasche. Da haben die Destilleure noch nicht die endgültige Variante gefunden, weil die italienische Glasmanufaktur bislang nicht liefern konnte. Dennoch wird sie an diesem Donnerstagabend bei der Präsentation von Gin und Buch über die Achse im Schwetzinger Rathaus vorgestellt. Dass beides zeitgleich fertig wurde, ist hingegen reiner Zufall. Udo Weis wusste bis vor Kurzem nichts über ein Buchprojekt über die Achse (die RNZ berichtet noch).

Gin-Freunde waren Irmgard und Udo Weis schon immer. Sie bezeichnen sich als Genussmenschen. Und irgendwann, beschreibt Udo Weis, sei der Wunsch gereift, den Gin so herzustellen, "wie er mir am besten schmeckt." Dass es nicht an Möglichkeiten mangelt, Gin in nahezu allen Variationen zu probieren, ist ihm bekannt. Mehrere Tausend dürfte es geben. Aber der Ehrgeiz, den einen herzustellen, von dem er sagen könnte: "Ja, der ist es!", der war doch so groß, dass sie in eine Destillieranlage samt Abfüllanlage investierten und zu experimentieren begannen. Gin herzustellen hat gegenüber dem Schnapsbrennen den unschätzbaren Vorteil, dass man fertigen Alkohol (aus landwirtschaftlichem Ursprung) kauft und nicht selbst brennen muss.

Die Kunst fängt bei den Zutaten an: Wacholder muss rein, auch Koriandersamen, dann beginnen die Feinheiten: Zitrusfrüchte wie Zitronen, Blutorangen, Pomeranzen, Grapefruit, dann Pfeffernoten für die Würze, Thymian, Lorbeerblätter, Rosmarin. Schließlich Tongabohnen und und und. Was kann man der Achse zwischen Königstuhl und Kalmit an Zutaten abgewinnen? Maulbeeren zum Beispiel. Die Bäume wuchsen zwischen Heidelberg und Mannheim und hatten kurze Zeit sogar ihren wirtschaftlichen Hintergrund, die Seidenraupenzucht. Über 100.000 Bäume soll es im 18. Jahrhundert in der Region gegeben haben. Die große Zeit der Seidenraupen ging allerdings alsbald wieder zu Ende. Udo Weis beschaffte getrocknete schwarze Maulbeeren, legte sie in Alkohol ein und kreierte somit den vermutlich einzigen Gin mit Maulbeeren. Der Chemiker liebt den Gin, wenn er Ecken und Kanten hat, kräftig und aromatisch ist.