Plankstadt. (pol/rl) Drei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sollen in der Nacht zum Dienstag einen Pizzaboten überfallen haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mit.

Ein 18-Jähriger, ein 19-Jähriger und eine 15-Jährige hatten sich am Montagabend in der Wohnung eines weiteren 19-Jährigen in Plankstadt getroffen. Als sie Hunger bekamen, aber nicht genug kein Geld hatten, sollen sie den Entschluss gefasst haben, bei einem Lieferservice zu bestellen und den Lieferanten auszurauben.

Bei einem Pizza-Lieferservice bestellten sie nun Essen und Getränke im Wert von 43 Euro. Die drei jungen Männer maskierten sich nun mit Schals und bewaffneten sich mit Baseballschlägern. Dann verließen sie die Wohnung und warteten vor dem Haus auf den Pizzaboten. Die 15-Jährige blieb in der Wohnung.

Als gegen 1.15 Uhr der Pizzabote eintraf und klingelte, öffnete ihm keiner. Der Bote ging nun wieder zu seinem Wagen zurück. Hier kamen ihm die drei maskierten und bewaffneten Männer entgegen und umstellten ihn. Sie forderten neben der Thermobox mit dem Essen auch den Geldbeutel des Boten. Aus Angst ließ der Pizzabote die gefüllte Thermobox sowie den Geldbeutel stehen und flüchtete zu seinem Fahrzeug. Im Geldbeutel befanden sich 231 Euro Wechselgeld.

Die vom Boten alarmierten Beamten des Polizeireviers Schwetzingen und der Kriminalpolizei nahmen daraufhin drei der vier Verdächtigen in der Wohnung fest. Der zweite 19-Jährige hatte die Wohnung vor Eintreffen der Polizei verlassen. Neben der Thermobox fanden die Beamten weiteres Beweismaterial. Den zweiten 19-Jährigen ermittelte die Polizei am Mittwochvormittag und nahm ihn dann ebenfalls fest.

Mittwochmittag wurden die drei Männer dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erließ. Die deutschen Staatsangehörigen kamen anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die 15-Jährige kam auf freien Fuß.