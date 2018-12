Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Die letzte Sitzung des Plankstadter Gemeinderats vor Weihnachten machte dem bevorstehenden Fest der Liebe alle Ehre. Keine kontroversen Diskussionen, noch nicht einmal unterschiedliche Meinungen - es gab keinen Streit in der Sitzung. Die Tagesordnungspunkte wurden einstimmig verabschiedet, bis auf einen. Ausgerechnet bei der üblicherweise völlig unproblematischen Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gab es geteilte Meinungen. Und das kam so:

Völlig unstrittig und positiv, ja sogar hocherfreut aufgenommen wurde die Tatsache, dass der Reinerlös des Weihnachtsmarkts in Höhe von 4163 Euro der Plankstadter Notgemeinschaft zugutekommt. Ebenfalls dankbar angenommen wurden 625 Euro an Kleinspenden bis jeweils 100 Euro aus den letzten zwölf Monaten. Doch außerdem wollte die Besitzerfamilie des Grabsteins von einem der Mitgründer der Freiwilligen Feuerwehr - jenen Grabstein mit der Aufschrift Trunk - der Gemeinde überlassen. Der Haken an der Sache war aber nach Meinung von CDU, Plankstadter Liste und SPD, dass das Grab laut Friedhofsverwaltung zum Ende des Jahres geräumt werden muss. Mit Räumung und Entsorgung sind aber Kosten verbunden.

Im Rat kam der Verdacht auf, dass die Familie vor allem diese Kosten mit der Schenkung umgehen wolle. Auch mit Blick auf eventuelle Nachahmer, so Jutta Schneider (SPD), sollte man deshalb das Geschenk nicht annehmen. Ulf Udo Hohl (ALP) regte an, über eine Gedenkstätte an diesem Ort für den Mitgründer der Freiwilligen Feuerwehr nachzudenken. Sigrid Schüller (GLP) erklärte, sich der Stimme enthalten zu wollen. Die Annahme des Grabsteins lehnten die Ratsmitglieder schließlich mehrheitlich ab. Einstimmig genehmigte der Rat dagegen den Vereinen ihre Zuschussanträge für außerordentliche Vorhaben im Jahr 2019. Insgesamt fallen für vier Vereine 26.579 Euro an Zuschüssen an. Der größte Teil davon entfällt auf die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für das Rote Kreuz. Die Gemeinde schießt dem DRK 24.000 Euro für das Fahrzeug zu, was erheblich über dem üblichen Fördersatz liegt. Als Grund nannte man vonseiten der Verwaltung, dass der Mannschaftswagen auch dem Katastrophenschutz und der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde diene.

Außerdem wurde beschlossen, den jährlichen Zuschuss für den Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzverein auf 3250 Euro anzuheben. Bislang lag der bei 2710 Euro. Alle Fraktionen lobten den Einsatz der Mitglieder für den Vogelpark. Als nicht förderfähig sah man gemäß den Richtlinien den Antrag der TSG/Eintracht Plankstadt für die Instandsetzung der Umkleidekabinen an. Man könne eine Änderung der Zuschussrichtlinien ins Auge fassen und sollte Gespräche mit dem Verein zur Zukunft des Vereinsgebäudes aufnehmen. Nicht undenkbar erschien den Räten, dass das Clubhaus in Form eines "Hauses der Vereine" auch von anderen genutzt werden könne.

Einig war man sich im Rat auch, dass die Kegelbahn und die dazugehörige Technik inklusive der Halle angesichts der in der Bundesliga spielenden Kegler modernisiert werden muss. Die Kosten für die Baumaßnahmen im Mai und Juni sowie die Möblierung liegen bei 166.000 Euro. Trotz hoher Kosten in Höhe von 341.259 Euro stimmte das Gremium einstimmig für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs vom Typ HLF20 inklusive Beladung. Das jetzige Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1983.