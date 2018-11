Plankstadt. (hab) Es war der Hauptdiskussionspunkt in der jüngsten Sitzung des Plankstadter Gemeinderats: Soll der Gemeinderat nach der Kommunalwahl 2019 wie bisher 18 Sitze haben oder auf 22 Ratsmitglieder erweitert werden? Der Grund für diese Wahlfreiheit liegt in der baden-württembergischen Verfassung begründet. Mit einem Beschluss des Gemeinderats und der Änderung der lokalen Hauptsatzung kann eine Gemeinde bei der kleineren Zahl von Sitzen bleiben, obwohl sie eine bestimmte Einwohnergröße überschritten hat.

Plankstadt hatte Ende September 10.240 Einwohner und dürfte daher künftig einen Gemeinderat mit 22 Sitzen haben. Gegenwärtig sind es noch 18 Mitglieder. Die Verwaltung schlug vor, in die Hauptsatzung zu übernehmen, dass man in der "nächst niedrigeren" Gemeindegrößengruppe bleiben möchte und es damit bei 18 Gemeinderatsmitgliedern bleibt. Dieser Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit. Elf Stimmen von CDU, GLP und ALP stimmten dafür, dass der Gemeinderat nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr 22 Mitglieder haben soll. Der Kostenaspekt sei mit rund 2000 Euro jährlich zu vernachlässigen. Außerdem kämen mit neuen Gesichtern im Rat auch neue Ideen ins Gremium, lautete ein Hauptargument, das für die Erweiterung des Gremiums vorgebracht wurde.

Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Kinderbetreuung. Die zuständige Sachbearbeiterin Martina Mehrer brachte die Gemeinderatsmitglieder auf den neusten Stand. In Plankstadt stehen 83 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung sowie 376 genehmigte Plätze für Kinder über drei Jahren. Damit bewegt man sich weitgehend im Rahmen des Plankstadter Bedarfs. Der Trend geht jedoch laut Mehrer zu verlängerten Öffnungszeiten mit Mittagsverpflegung der Kinder. Im U3-Bereich soll schnellstmöglich in der Krippe Altrott eine Gruppe mit sieben Stunden eröffnet werden.

"Zunächst einmal sollte man festhalten, dass wir in Plankstadt in den letzten Jahren einiges in Sachen Kinderbetreuung geleistet haben", kommentierte Felix Geisler (CDU). Für den Bedarf einer Zehnstundenbetreuung werde man eine Lösung finden, erklärte Bürgermeister Nils Drescher. Die Einrichtung einer weiteren "Tiger"-Gruppe (Tagespflege in geeigneten Räumen) durch eine Tagesmutter werde geprüft. Mittelfristig sei eine Aufstockung der Einrichtung im Altrott nötig und man solle mit den Planungen für die Erweiterung der Friedrichschule mit Mensa und Hort beginnen, betonte Mehrer. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu.