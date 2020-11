Die Welde-Brauerei in Plankstadt gewinnt ihr Brauwasser aus einem 172 Meter tiefen Brunnen. Die Quelle dürfe nicht durch Untersuchungen zur Nutzung von Geothermie gefährdet werden, erklärte ein Unternehmenssprecher. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Die Gemeinde Plankstadt hat nun einen Schritt getan, der vielen weiteren Gemeinden im Bereich "Hardt" noch bevorsteht. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt verabschiedeten die Mitglieder einstimmig eine Stellungnahme zur Aufsuchung von Erdwärme, Sole und Lithium auf Plankstadter Gemarkung. Die Gemeindeorgane seien davon nur am Rande tangiert, erklärte Bürgermeister Nils Drescher. Denn die Gemeinde könne nur eine Stellungnahme zum gemeinsamen Antrag der MVV Energie AG und der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) abgeben. Eine Zustimmung oder Ablehnung sei rechtlich nicht möglich.

Andererseits liege die Plankstadter Gemarkung mitten im Gebiet "Hardt", in dem die beiden Energieversorger nach Fördermöglichkeiten für Erdwärme, Sole und Lithium suchen wollen. Das 266 Quadratkilometer große Aufsuchungsfeld reicht von Schriesheim und Mannheim im Norden über Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Schwetzingen und Hockenheim bis zu den sogenannten HoRAN-Gemeinden Reilingen, Altlußheim und Neulußheim. Die Kosten für die Aufsuchung betragen etwa neun Millionen Euro und werden von den beiden Energieversorgern übernommen.

Der Plankstadter Umweltbeauftragte Bernhardt Müller erläuterte im Ausschuss das Vorhaben von MVV und EnBW. Er wies darauf hin, dass es sich bei Erdwärme um einen CO2-neutralen Energieträger der Zukunft handeln könnte. Die Erdwärme könnte in das Fernwärmenetz der MVV eingespeist werden. Die Mitglieder hatten jedoch Bedenken bezüglich der Risiken einer Erdwärmegewinnung. Negative Beispiele seien zum Beispiel Staufen im Breisgau, wo sich die Erde hob und Häuser schwer beschädigt wurden, oder Landau in der Pfalz, wo Erdstöße die Bevölkerung verunsicherten. Andererseits handle es sich bei der Erdwärme um eine fast unerschöpfliche, saubere Energiequelle.

Plali-Chef Stefan Verclas, Udo Weis (CDU) und Kerstin Engelhardt (SPD) verwiesen auf potenzielle Risiken der Technologie und äußerten sich skeptisch. "Wer garantiert für unsere Sicherheit und für die Wasserqualität?", fragte Verclas. Schließlich fördere die Welde-Brauerei ihr Brauwasser auf Plankstadter Gemarkung. Knut Doll (GLP) wünschte sich "ein wenig mehr Mut für diese neuartige Energieform". Die ursprünglich von der Verwaltung ausgearbeitete Stellungnahme an das Landesamt Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg lehnten die Ausschussmitglieder ab. Deshalb wurde in der Sitzung eine neue Stellungnahme verfasst.

Darin verweist die Gemeinde auf das Potenzial einer Nutzung von Geothermie. Allerdings sprächen in Plankstadt die ausgeprägte landwirtschaftliche Nutzung, die Gewinnung von Brauwasser und die hohe Dichte der Wohnbebauung dagegen. Die Kommune lässt zwar Erkundungsarbeiten auf ihrer Gemarkung zu, jedoch keine weiteren Maßnahmen wie Bohrungen. Die Belastung des Grundwassers durch die Gewinnung von Lithium oder Sole lehne man schon heute gänzlich ab.

Die Aufsuchungserlaubnis erteilt das Landesamt in Freiburg zunächst für fünf Jahre. Dabei werden Proben aus den beiden bestehenden Geothermie-Bohrlöchern in Brühl entnommen. Auch mit Rüttelplatten und Schallwellen kann man den Boden untersuchen. Ihr Einsatz habe auf Mensch und Umwelt aber keine unmittelbaren Auswirkungen, heißt es in der Vorlage.

Sollte sich im Laufe der Suche herausstellen, dass es auf Plankstadter Gemarkung wirtschaftlich Sinn macht, Geothermie, Sole und Lithium zu nutzen, müssen die Antragsteller eine Betriebserlaubnis beim Landesamt beantragen. Darin werden die Zahl der geplanten Bohrlöcher, ihr Standort und die eingesetzte Technologie dargelegt. Die betroffenen Kommunen und Landkreise würden dann noch einmal dazu angehört.

Der Inhaber der Welde-Brauerei, Hans Spielmann, erklärte gegenüber der RNZ, dass er Geothermie grundsätzlich begrüße. "Trotzdem muss bei allen Untersuchungen sichergestellt werden, dass unsere Wasserquelle dadurch nicht in Gefahr gerät", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der 172 Meter tiefe Brunnen auf dem Firmengelände sei der Grund dafür, dass sich die Brauerei heute an dieser Stelle befinde. Das Wasser, das über den Brunnen gefördert werde, habe Mineralwasserqualität und sei nicht vergleichbar mit Wasser aus der Leitung. "Diese Quelle ist unsere Existenzgrundlage", betonte der Sprecher.