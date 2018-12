Von Rolf Kienle und Sebastian Blum

Plankstadt. Das ist noch mal gut gegangen. Aber die Gefahr einer Gasexplosion am gestrigen Mittwochmorgen im Plankstadter Antoniusweg war hoch, wie die Polizei am Ort des Geschehens sagte. Die Ordnungshüter waren um 9.25 Uhr informiert worden, dass ein Baggerfahrer bei Fräsarbeiten eine Gas-Hochdruckleitung aufgerissen hatte und Gas aus dem Leck austrat.

Aus der ganzen Region rückten Polizeieinheiten und Feuerwehren an. Erste Messungen bestätigten, dass größere Mengen Methangas entwichen. Sofort wurden etwa 40 Anwohner evakuiert und der Bereich großräumig abgesperrt. Auch die B 535, die nur gut hundert Meter vom Unglücksort verläuft, sowie der Tunnel der Bundesstraße wurden in beide Richtungen komplett gesperrt. Am späten Vormittag konnten die Behörden dann erste Entwarnung geben.

... die wegen Explosionsgefahr vorsorglich in der Humboldt-Grundschule evakuiert wurden. Foto: Priebe

Der Baggerführer, der mit Fräsarbeiten im Neubaugebiet Antoniusquartier beschäftigt war, hatte bei seinen Arbeiten ausgerechnet eine Hochdruckleitung beschädigt - und reagierte spontan: "Er sah, dass eine Gaswolke austrat und verließ sehr schnell seinen Bagger", berichtete Polizeisprecher Dennis Häfner. Das Leck war zwar vergleichsweise gering, aber der Druck in der Leitung offensichtlich so groß, dass sich erhebliche Mengen Gas innerhalb kürzester Zeit in der gesamten Umgebung ausbreiteten. Die tiefer gelegene Fahrbahn der Bundesstraße und der Tunnel ganz in der Nähe waren kontaminiert. Eine sichtbare Gaswolke zog Richtung Schwetzingen.

Der erste Schock war groß, als beim Notruf die Meldung der beschädigten Gasleitung einging - vor allem, weil es sich nicht um eine normale, sondern um eine Hochdruckleitung handelte. Das hatte einen Großeinsatz zur Folge. Selbst die Wehren aus Heidelberg, Brühl, Eppelheim und Ladenburg waren im Einsatz. Etwa 40 Polizisten waren vor Ort.

Das beschädigte Stück der Leitung soll komplett ausgetauscht werden. Foto: Lenhardt

Priorität hatten die Messungen an der aufgerissenen Gasleitung und in der näheren Umgebung. Schnell stellte sich heraus, dass an mehreren Stellen erhöhte Methanwerte gemessen wurden und eine konkrete Gefahr bestand. Insgesamt wurden 50 Anwohner am Antoniusweg evakuiert. "Feuerwehrleute und Polizisten gingen von Tür zu Tür und haben die Bürger aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen", schilderte Plankstadts Amtsleiter Philip Sweeney die Situation am Ort des Geschehens.

Die Gaszuführung wurde abgestellt. Mitarbeiter der Stadtwerke und Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiteten unter Hochdruck an der Reparatur des Lecks, das sie dann um die Mittagszeit schließen konnten. Meldungen, wonach die Gasleitung komplett durchtrennt gewesen sei, erwiesen sich als falsch. Es sei ein vergleichsweise kleines Leck gewesen. Das Risiko einer Explosion war dennoch groß, hieß es von behördlicher Seite. Auch Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher war vor Ort und kümmerte sich um die Betroffenen. Sie mussten mehrere Stunden in der Sporthalle der Humboldt-Grundschule ausharren, bis sie gegen Mittag wieder in ihre Wohnungen zurück durften. "Verletzt wurde glücklicherweise niemand", teilte Dennis Häfner mit.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Sperrung der B 535 aufgehoben. Messungen hatten ergeben, dass die Methanwerte wieder gesunken waren. Allerdings kam es durch die Sperrung der Gasleitung zu Versorgungsproblemen in Teilen Plankstadts. "Das Industriegebiet und die Mehrzweckhalle waren von der Gasversorgung abgetrennt. Die Haushalte müssten bald wieder Gas bekommen", berichtete Sweeney am Nachmittag. Die Reparaturen könnten sich unter Umständen bis in die Nacht hinziehen, vermutete er. Das beschädigte Stück der Gasleitung solle demnach komplett ausgetauscht werden.

Sweeney war erleichtert, dass der Unfall so glimpflich verlaufen war: "Es hätte auch anders ausgehen können", sagte der Hauptamtsleiter im Nachhinein. Denn tatsächlich habe nach Ansicht der Fachleute vor Ort nicht viel zur Katastrophe gefehlt - für eine Gasexplosion genügt bekanntlich nur ein Funke.