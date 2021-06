Von Marion Gottlob

Plankstadt. Zuhause ist sie in der Welt der Musicals und Shows wie "Cats", "Chicago" oder "Ich war noch niemals in New York". Fast 20 Jahre lang tanzte und sang sie von Dienstag bis Sonntag vor Hunderten von Zuschauern auf großen Musical-Bühnen oder auf Tournee, manchmal sogar zweimal am Tag. Vor Kurzem hat sie nun eine zweite Karriere als Pop-Schlager-Sängerin gestartet und ihre dritte Single auf den Markt gebracht. Das Wichtigste jedoch: Sie ist gerade Mutter eines Sohns geworden. Die Rede ist von Anna Valerian alias Ellen Wawrzyniak aus Plankstadt. Während des Gesprächs mit der RNZ schläft Theo und lächelt seine Mutter nur kurz an.

Der Name Wawrzyniak verweist auf ihre polnischen Vorfahren. Inzwischen ist die Familie von Ellen Wawrzyniak seit vielen Generationen in Deutschland zu Hause. Der Künstlername Anna Valerian setzt sich zusammen aus den Namen ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits und ihres Großvaters väterlicherseits. "In dem Namen ist meine Familie abgebildet", erklärt die 39-Jährige lächelnd. "Und man kann ihn leichter aussprechen."

Ellen Wawrzyniak wurde in Bremerhaven geboren und wuchs in Otterndorf an der Nordsee auf. Mit vier Jahren besuchte sie die Ballettschule von Irmgard Hirschfelder und lernte neben Ballett auch Modern Dance, Jazz und Stepptanz. "Das war mein Ding", sagt sie. Als Jugendliche absolvierte sie in den Ferien zwei Mal einen einwöchigen Tanz-Workshop in Hamburg. Dort erkannte man ihr Talent. Mit nur 16 Jahren wurde Wawrzyniak ohne Aufnahmeprüfung an der Stage School of Music Dance and Drama in Hamburg aufgenommen. Die 39-Jährige denkt dabei auch an ihre Eltern, die sie immer unterstützt haben: "Diese Dankbarkeit ist mir sehr wichtig."

Damals lebte sie allein in einer Ferienwohnung in Hamburg: "Ich war schon immer sehr selbstständig und habe allein eingekauft, gekocht und meine Termine eingehalten", erzählt Wawrzyniak. Im letzten Ausbildungsjahr erhielt sie ein Engagement für das Musical "Jekyll & Hyde" in Bremen. Jeden Tag fuhr sie nach der Schule mit dem Zug nach Bremen, tanzte und kehrte nach Mitternacht zurück nach Hamburg. Eine Zeit lang jobbte sie zudem sogar nachts in einem Restaurant. "Das habe ich dann aber aufgegeben." Die Ausbildung schloss sie als Zweitbeste ihres Jahrgangs ab.

Es folgte ein Engagement für "Cats" in Stuttgart. "Ich hatte das Musical als Zehnjährige gemeinsam mit meiner Mama angesehen, jetzt tanzte ich selbst mit. Das war extrem aufregend", erinnert sie sich. Fast drei Jahre lang tanzte sie – mit einigen Pausen – bei "Cats" mit. Danach kam ein Engagement nach dem anderen, unter anderem bei "Buddy Holly", "Hairspray", "Dirty Dancing", "Cabaret" und "Chicago" mit den Hauptrollen als Roxie Hart oder Velma Kelly und in "Kiss me Kate" mit der Rolle der Hattie. Auch in "Ich war noch niemals in New York" von Udo Jürgens wirkte sie mit und lernte den Sänger dabei persönlich kennen.

Als Musicaldarstellerin war sie auf Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Während ihrer Zeit bei "Cats" lebte sie fast anderthalb Jahre lang in Hotels. Bei den Thuner Seespielen in der Schweiz verkörperte sie die Amneris aus "Aida". Als Kulisse dienten damals die echten Berge Eiger, Mönch und Jungfrau. "Eine absolute Traumszene", sagt Wawrzyniak heute. Vor fünf Jahren nahm sie dann Abschied vom Wanderleben, tanzte am Staatstheater Darmstadt bei "Kiss me, Kate" mit und wurde nebenbei Sängerin in dem Vintage-Swing-Trio "The Pearlettes". Die Künstlerin verliebte sich und wurde mit ihrem Partner Joachim sesshaft. Zuerst in Mannheim, dann in Plankstadt, wo sie seit fast zwei Jahren lebt. Nebenbei arbeitete sie für einen Musikhandel und baute dort die Abteilung für Streicher-Musik auf. Alles lief gut – bis zur Coronakrise. Ein Schock für Wawrzyniak, die seit ihrer Jugend gewohnt ist, auf eigenen Beinen zu stehen. "Seit dem ersten Lockdown steht die Künstler-Branche still", sagt sie.

Statt zu jammern, wurde sie aktiv und bewarb sich bei einer Firma darum, einen Song einsingen zu dürfen. Das erste Lied mit dem Titel "Bittersüß" fand sofort sein Radiopublikum. Nach "Herzstürme" folgt nun die dritte Single mit dem Titel "Die Sonne kommt aus dem Radio". Vor allem aber erblickte ihr Sohn Theo das Licht der Welt. "Das stellt das ganze Leben auf den Kopf", sagt die 39-Jährige. Sie hofft darauf, bald wieder auftreten zu können – vielleicht ja schon im Herbst.