Plankstadt. (stek) Es ist geschafft: Der Vollsortimenter Edeka und der Drogeriemarkt Rossmann haben in der Jahnstraße ihre Türen geöffnet. Und die Resonanz am ersten Tag ist beeindruckend. Kaum ein Parkplatz ist noch frei. Es scheint, so ein sichtlich zufriedener Bürgermeister Nils Drescher im Rahmen einer kleinen Eröffnungszeremonie, dass die Plankstädter nur darauf gewartet haben, dort einkaufen zu können. In der Nahversorgung habe es eine Lücke gegeben, und die sei nun endlich geschlossen.

Beeindruckend ist auch der Zeitrahmen, in dem dieses Projekt gestemmt wurde: Am 26. März, so Marktleiter Markus Pirron, habe der erste Spatenstich stattgefunden. Im Juli das Richtfest und nun am 2. Dezember die Eröffnung. Entstanden ist auf 1500 Quadratmeter ein Vollsortimenter mit deutlich über 16.000 Artikeln und 33 Arbeitsplätzen. Nebenan, so Nicole Rabona, Verkaufsstellenleiterin des Drogeriemarkts Rossmann, kämen noch einmal 700 Quadratmeter mit rund 12.000 Artikel und weiteren zehn Arbeitsplätzen hinzu. Unterm Strich, betonte Drescher, sei dies eine klassische Win-Win-Situation. Überzeugend findet der Bürgermeister das Angebot. Vor allem im Edeka-Markt mit seiner großen Bio-Linie, zahlreichen regionalen Angeboten und der Unverpackt-Station sieht Nils Drescher einen positiven Trend Richtung Nachhaltigkeit. Dabei sei die Unverpackt-Station mit Nüssen, Nudeln, Reis, Linsen und weiteren Produkten ein kleines Experiment, berichtete Pirron. Wie es von den Kunden aufgenommen werde, wisse er noch nicht.

Der Plankstädter Rathauschef zeigte sich aber optimistisch, dass dies bei den Bürgerinnen und Bürgern gut ankomme. Wie die beiden Geschäfte insgesamt. "Nun bekommt man auch in Plankstadt alles für das Festmahl und den alltäglichen Gebrauch."