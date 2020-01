Plankstadt. (hab) Die Sanierung und Erweiterung des katholischen Kindergartens Sankt Martin ist für die Gemeinde Plankstadt etwas teurer geworden als geplant. Aber die Sanierung des Gemeindezentrums und der benachbarten Seniorenanlage wird erheblich günstiger als geplant – wenn die Submissionsergebnisse eingehalten werden können.

Der Gemeinderat zeigte sich erfreut, dass bei diesen Arbeiten auch eine Plankstadter Firma zum Zuge kommt. Die Vergabe der Arbeiten erfolgte einstimmig. Ein Wermutstropfen ist aber die unumgängliche Verlagerung des Wochenmarkts während der Bauarbeiten. Von Mitte Februar bis Juni muss der Markt wegen der beengten Verhältnisse in der Ortsmitte auf den Festplatz umziehen.

Der Zuschuss zum Kindergartenumbau steigt insgesamt um knapp 65.500 Euro an. Die Sanierung des Gemeindezentrums wird hingegen um 21.600 Euro günstiger. Bei der Sanierung der Seniorenanlage zahlt die Gemeinde sogar ganze 62.500 Euro weniger als gedacht. Die Schlussabrechnung der katholischen Kirchengemeinde liegt nach Abzug überregionaler Zuschüsse bei etwas mehr als einer Million Euro.

Die Gemeinde Plankstadt übernimmt davon 70 Prozent, was rund 727.000 Euro entspricht. Die Kostensteigerung um 65.500 Euro sei auf die brummende Baukonjunktur zurückzuführen, erklärte Bauamtsleiter Andreas Ernst in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die günstigen Ergebnisse bei der Ausschreibung der Arbeiten am Gemeindezentrum und der Seniorenanlage gingen dagegen auf die frühzeitige Ausschreibung des Bauamts zurück.

Das Erweiterungskonzept für den Kindergarten umfasste die Überdachung der Dachterrasse sowie den Anbau von Gruppenräumen. Den Flachdachbereich hat man zur Schaffung eines Essensraums, eines Personalbereichs und eines Küchenbereichs aufgestockt. Neben Dämmarbeiten wurden Fenster ausgetauscht und sanitäre Anlagen verbessert.

Heiz- und Elektrosysteme wurden aufgerüstet. Damit wurde der St. Martin-Kindergarten zu einer Ganztagskinderbetreuungseinrichtung. Die Zahl der betreuten Kinder über drei Jahren stieg von 116 auf 138, davon 30 Kinder in der Ganztagesbetreuung. Die neue Mensa bietet Platz für bis zu 80 Kinder. Zudem hat man den Gartenbereich wiederhergestellt. Beim kommunalen Gemeindezentrum und der Seniorenanlage verteilen sich die Kosten auf Gerüstbau, Dachdeckung, Flachdachsanierung und Malerarbeiten.