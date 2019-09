Von Stefan Kern

Plankstadt. Nüchtern betrachtet ist der Bürgerbus eine Dienstleistung, mit der Plankstädter von A nach B kommen. Doch das wäre zu kurz gegriffen. Tatsächlich stärkt das Fahrzeug mit Platz für acht Personen das Gemeinschaftsgefühl im Ort. Jeden Tag, so erzählt Fahrerin Siegrid Schüller, höre sie Lobeshymnen wie "Ich bin so froh, dass es euch gibt" oder "Ohne euch wäre mein Leben zu Hause nicht mehr möglich". Auch für den Geschäftsführer des Bürgerbusvereins, Willi Lieske, geht die Bedeutung des Transportmittels weit über seine eigentliche Funktion hinaus. Für ihn ist der Wagen Teil eines Netzwerks, das Verbindungen zwischen Menschen schafft.

Seit drei Jahren fährt der Bürgerbus in Plankstadt. Mehr als 40.000 Passagiere führt die hauseigene Statistik auf. Alleine im vergangenen Jahr stiegen 14.000 Fahrgäste in den Bus. "Das war ein Rekord", sagt Lieske. Die Zahlen für 2019 lassen vermuten, dass dieser Rekord bald passé sein wird. Einzige Achillesferse des Projekts ist laut Erstem Vereinsvorsitzenden Werner Wohlfahrt die Zahl der Fahrer. Den Betrieb von montags bis freitags zwischen 7.50 und 18.15 Uhr sowie samstags von 8.50 bis 12.20 Uhr hielten 21 ehrenamtliche Buslenker aufrecht.

Derzeit komme man mit dem Personalbestand klar, so Lieske. Doch könne es in den Ferien oder bei Erkrankungen schnell zu Engpässen kommen. Deshalb sei die Suche nach Fahrern eine Daueraufgabe für den Verein. In unregelmäßigen Abständen versammeln sich aktive Busfahrer auf dem Parkplatz am Vogelpark und versuchen, Mitstreiter zu gewinnen. Mitmachen ist eigentlich ganz einfach: Ein Führerschein und ein Personenbeförderungsschein reichen. Ersteren hätten fast alle. Und der Personenbeförderungsschein sei, so Lieske, keine große Sache: "Das ist keine Fahrprüfung, sondern nur ein ärztlicher Test zur allgemeinen Gesundheit."

Wer diesen besteht, darf sich mit dem Bürgerbus auf die knapp sechseinhalb Kilometer lange und fast 25-minütige Tour durch die Gemeinde machen. Ausgehend vom Rathaus werden 16 Stationen angefahren. Schüller erwartete anfänglich nicht, dass das Fahren besonderen Spaß mache. "Doch da habe ich mich getäuscht. Es macht richtig Spaß", freut sie sich. Dabei meint sie nicht nur das Fahren an sich, sondern auch die sozialen Kontakte. Manche der Passagiere seien ihr richtig ans Herz gewachsen.

Im Bürgerbus am Lenker zu sitzen, so sind sich die Fahrer einig, sei eine sinnvolle und zugleich sinnstiftende Aufgabe. Deshalb sei die Akzeptanz quer durch die Gemeinde auch sehr hoch. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass auch der Gemeinderat das Projekt einhellig unterstützt, scheint die Zukunft des Bürgerbusses gesichert.

Info: Der Bürgerbus fährt ab dem Rathaus von montags bis freitags (7.50 bis 18.15 Uhr) und samstags (8.50 bis 12.20 Uhr) halbstündlich über 16 Haltepunkte durch die Gemeinde. Die Fahrt kostet einen Euro, VRN-Tickets sind gültig. Weitere Informationen für Fahrgäste und Fahrerinteressenten: www.buergerbus-plankstadt.de.