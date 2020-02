Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Die Wand ist leer. Das Bild, das sie seit Jahrzehnten schmückte, zeigte eine Straßenbahn mit Pferden und nahm selbstironisch die Einstellung der Plankstadter zu einer Tramverbindung von Heidelberg nach Schwetzingen auf die Schippe. Nun ist an dieser Stelle nur noch eine kahle, graue Wand zu sehen. Der Schwetzinger Maler Heinz Friedrich hatte das Wandgemälde in den 1960er-Jahren im Rathaus geschaffen.

Im Lauf der Jahrzehnte ist das Gemälde mit der Aufschrift "Was brauche mea e Schtrosebahn mea hewe Gail" fast zu einem Wahrzeichen der Gemeinde geworden. Die meisten Plankstadter kennen es. Doch nun musste das Bild weichen. "Diese Wand wird es nach dem Umbau nicht mehr geben. Sie gehört nicht zum historischen Rathaus, sondern zu der Erweiterung, die in den 60er-Jahren angebaut wurde", erklärt Bürgermeister Nils Drescher. "Deshalb haben wir das Gemälde jetzt gesichert und zunächst einmal eingelagert."

Das Bild war direkt auf die Wand und auf ein Trägermaterial aufgetragen worden. Mit Dampf und Wärme hat eine Spezialfirma das Bild abgenommen, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt. Wo das Gemälde im umgebauten Rathaus Platz findet, steht noch nicht fest. In den Rathaus-Containern war keine geeignete Wand vorhanden.

Das Bürgerbüro im Erdgeschoss der Containeranlage ist zurzeit nur notbesetzt. Foto: Lenhardt

Das bisherige Rathaus wird saniert und deshalb nach und nach leer geräumt. Es herrscht Umzugsatmosphäre. Die Kartons sind größtenteils gepackt und warten im ehemaligen Bürgerbüro auf den Abtransport. Die meisten sind bereits in die Container am Festplatz gebracht worden, wo die Gemeindeverwaltung mehr als zwei Jahre lang residieren soll. Im neuen Domizil sind die meisten Kartons noch nicht wieder ausgepackt. Und so sind die Mitarbeiter der Verwaltung zwar voll ausgelastet, aber noch nicht voll einsatzfähig. Das Bürgerbüro im Erdgeschoss der Containeranlage ist allerdings für dringende Angelegenheiten notbesetzt – mit einer Person.

"Wir stecken noch mitten im Umzug. Das ist inzwischen die dritte Umzugswoche, aber ab nächster Woche sollen alle in die Containeranlage umgezogen sein und ein normaler Verwaltungsbetrieb wieder aufgenommen werden", betont Drescher. Nicht alle Mitarbeiter ziehen in die Container. Einige, wie etwa das Bauamt, wandern nur ums Eck in die Räume des ehemaligen Polizeipostens.

Bürgermeister Nils Drescher saß am Fastnachtsdienstag noch auf gepackten Kartons. Foto: Lenhardt

Die Containern sehen von Innen hell und freundlich aus, die Heizung wird mit Ökostrom. Bald kommen die Zimmerpflanzen dazu, sie sollen für Wohlfühlatmosphäre sorgen. Ihre bisherigen Telefonnummern haben die Mitarbeiter mitgenommen und sind weiterhin erreichbar. Nach den Umzugskartons war die EDV-Anlage an der Reihe. Mit einigen Mitarbeitern gelang es der Verwaltung, die Anlage in die Container zu verlagern. Allerdings mussten dort dafür zusätzliche Leitungen verlegt werden. Die Möbel transportierte man mit Hilfe einer Firma aus Heidelberg.

Draußen, neben den Containern, sprießen die ersten Pflänzchen einer Bienenweide. Außerdem haben die Mitarbeiter des Bauhofs drei Bäume gepflanzt und eine "Raucherbank" aufgestellt. Der Schreibtisch von Nils Drescher war am Fastnachtsdienstag noch nicht aufgestellt. Sein Dienstzimmer befindet sich im ehemaligen Schlafraum einer Kindergartengruppe.

In den Containern war vorher ein Kindergarten aus Eppelheim während seines Umbaus untergebracht. Plankstadt hatte die Container zum Preis von 470.000 Euro günstig erworben und 10.000 Euro zusätzliche in eine Dämmung investiert. Eine nicht unerhebliche Summe floss außerdem in die EDV-Verkabelung. Rund die Hälfte der Kaufkosten übernimmt das Land. Was nach der Sanierung mit den Containern passiert, ist noch offen. "Weiterverkauf, Vermietung, Behalten für die eigene Nutzung – da ist vieles denkbar", sagt Drescher.