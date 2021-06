Die politische Gemeinde mietet für eine Mensa und einen zusätzlichen Betreuungsraum Teile des direkt an den Hof der Friedrichschule angrenzenden Evangelischen Gemeindehauses an. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. In Plankstadt steigt die Nachfrage nach Ganztagesbetreuungsplätzen für Kinder im Grundschulalter. Mindestens bis 14 Uhr wünschen sich die Eltern, viele von ihnen bevorzugen gar eine Betreuung bis 15 Uhr. An der Humboldt-Grundschule nutzen inzwischen 165 der 222 Schüler das Nachmittagsangebot. An der zweiten Grundschule in Plankstadt, der Friedrichschule, werden 115 von 178 Schülern ganztags betreut.

Dafür wurden der Kunst- und der Werkraum sowie die Musikzimmer vorübergehend genutzt. Jetzt will die Gemeinde zur Einrichtung einer Mensa und eines zusätzlichen Betreuungsraums Teile des direkt an den Schulhof der Friedrichschule angrenzenden Evangelischen Gemeindehauses anmieten. Dort sollen auch für 80 Kinder der evangelischen Kindertagesstätte Mahlzeiten angeboten werden.

Die bisherigen Vereinbarungen zwischen der evangelischen und der politischen Gemeinde sehen eine dreijährige Vertragsdauer für die Anmietung vor, mit einer einseitigen Verlängerungsoption für die Verwaltung um zwei Jahre. Die Miete beträgt 3250 Euro im Monat. Um 15 Prozent sei die evangelische Gemeinde dem Rathaus beim Mietzins entgegengekommen, sagte Bürgermeister Nils Drescher. "Da hat die evangelische Kirche wohl besser verhandelt als unsere Gemeindeverwaltung", monierte Stefan Verclas (PLali).

Felix Geisler (CDU) hielt dagegen: "Der Bedarf ist nur mit diesen Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Klar hätten es ein paar Cent weniger bei der Miete sein können, aber diese ist finanziell trotzdem vorteilhafter als ein Neubau." Jutta Schneider (SPD) sagte, dass man mit der Investition von rund 100.000 Euro bei der Umgestaltung zur Mensa und des künftigen Betreuungsraums durchaus leben könne.

Der Beschluss zur Ausweitung der Anmietung von Nutzflächen im evangelischen Gemeindehaus wurde schließlich einstimmig gefasst. Darüber hinaus sollen zwei in Gemeindebesitz befindliche Doppelhaushälften in unmittelbarer Nachbarschaft zur Friedrichschule umgebaut werden. Diese Maßnahme soll allerdings nur angegangen werden, wenn Fördermittel aus dem Landesprogramm "zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter" bewilligt werden.

70 Prozent der berechneten Gesamtkosten soll das Land übernehmen. Der Förderanteil läge bei etwa 220.000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 125.000 Euro. Allerdings ist der Zeitrahmen sehr eng. Bis spätestens 30. Juni muss der Umbau begonnen haben und noch vor Ende dieses Jahres abgeschlossen werden, damit die Fördergelder bewilligt werden können. Der Gemeinderat stimmte dem Beschlussvorschlag ohne Gegenstimme zu.

Bei der Auftragsvergabe für die Fliesensanierung beim Rathausumbau gab es wie gewohnt zwei Nein-Stimmen von Jutta Schneider und Ulrich Mende (beide SPD). Sie stimmen bekanntlich aus Prinzip gegen jeden Beschlussvorschlag, der den Umbau betrifft. Die Vergabe eines Gesamtkonzepts für das Quartier Westend an der Mehrzweckhalle erfolgte einstimmig an die EnBW für 195.000 Euro. Fördergeld des Landes in Höhe von knapp 175.000 Euro steht zur Verfügung.

Einstimmig beschlossen wurden außerdem der Einbau einer Klimaregulierung im Bürgeramt, die Anpassung der Abwassergebühren an die tatsächlichen Kosten und der Breitbandausbau beim Glasfasernetz im Areal Kantstraße Nord. Dort sollen von Ende Juli an die Erschließungsarbeiten beginnen und bis August 2022 dauern. Eine erste Vergaberunde der Bauplätze soll im Oktober erfolgen.