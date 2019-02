Plankstadt. (pol/run) So friedlich und farbenfroh der Plankstädter Backenbläser-Umzug auch war, für die Polizei gab es einiges zu tun. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden laut Polizeibericht insgesamt eine gefährliche Körperverletzung und drei Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht.

Bei der gefährlichen Körperverletzung gegen 18.20 Uhr wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 18-Jähriger in der Paul-Bönner-Straße zunächst von mehreren Personen geschubst, am Boden liegend eingetreten und dann weiter mit Schlägen traktiert. Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Eine verdächtige Person wurde in Gewahrsam genommen und sechs Platzverweise erteilt.

Bereits im Vorfeld des Umzuges fielen zahlreiche Jugendliche auf, die verbotenerweise Alkohol und Zigaretten mit sich führten. Bei festgestellten Verstößen wurden die "Mitbringsel" vor Ort von den Jugendlichen freiwillig entsorgt. Nach Einschätzung der Beamten wurde auch in diesem Jahr ein unschöner Trend deutlich, dass ein Großteil der Jugendlichen den Umzug offenbar lediglich zum Anlass nahmen sich zu treffen um Alkohol zu konsumieren und nicht um Fasching zu feiern, ein Schwerpunkt des Jugendtreffs stellte der Parkplatz Vogelpark dar.

Nach Angaben des Rettungsdienstes kam es während der Einsatzmaßnahmen zu ca. 30 Hilfeleistungen wegen überwiegend alkoholbedingten Ausfällen sowie Schnittverletzungen durch zerbrochenes Glas.