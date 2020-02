Von Olivia Kaiser

Mannheim.Sie werden geschlagen, gedemütigt und bedroht: Wenn Opfer von häuslicher Gewalt sich dazu entschließen, die Polizei zu verständigen oder den Partner zu verlassen, haben sie meist einen langen Leidensweg hinter sich. Und für einige kommt jede Hilfe zu spät – so wie für die 22-jährige Gema R., die im vergangenen August von ihrem Ex-Freund in Mannheim ermordet wurde. 31 Frauen sind 2018 in Baden-Württemberg von ihrem Partner getötet worden. "Die Fallzahlen steigen seit Jahren", erklärt Kriminalhauptkommissar Torsten Brenner vom Mannheimer Polizeipräsidium. Das hat auch das baden-württembergische Innenministerium registriert und das Konzept "Bekämpfung häuslicher Gewalt", auch "High Risk"-Programm genannt, erarbeitet. Derzeit wird es in den Polizeipräsidien Ulm und Mannheim erprobt.

Für das Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim, das auch Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis umfasst, ist die Schaltzentrale die neu geschaffene Koordinierungsstelle "Häusliche Gewalt", die Torsten Brenner leitet. Dort werden alle Fälle von häuslicher Gewalt zwischen Partnern und Ex-Partnern gemeldet – unabhängig davon, ob der Tatort die eigenen vier Wände oder ein öffentlicher Ort ist.

Dabei geht es um körperliche und psychische Gewalt ebenso wie um Stalking. "Das ist oft der Anfang allen Übels", weiß Polizeihauptkommissar Markus Becker, der Torsten Brenner in der Koordinierungsstelle unterstützt. Allerdings: "Das Pilotprojekt umfasst nicht die Gewalt oder den Missbrauch an Kindern", erklärt Brenner. "Natürlich leiten die Kollegen aber die üblichen Schritte ein, wenn ein diesbezüglicher Verdacht besteht."

Auf den ersten Blick erscheint das Projekt sehr theoretisch, wenn nicht sogar bürokratisch. Werden Polizeibeamte aufgrund häuslicher Gewalt verständigt oder darauf aufmerksam, dann nehmen sie nicht nur Aussagen auf, sondern füllen gemeinsam mit dem Opfer einen sogenannten Odara-Fragebogen aus. Odara steht für Ontario Domestic Assault Risk Assessment. "Dieser Fragebogen wird schon länger erfolgreich in der kanadischen Provinz Ontario verwendet", erklärt Becker.

Mit wenigen Fragen könne der Beamte vor Ort so schnell zu einer Gefahrenbewertung kommen und eine Risikoeinschätzung treffen. Der menschliche Faktor werde dabei aber nicht vernachlässigt, betont Brenner: "Wenn ein Kollege trotz eines vermeintlich niedrigen Risikos für das Opfer ein schlechtes Gefühl hat, kann er die Risikoeinschätzung erhöhen."

Hintergrund > Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, können sich an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden. Die Rufnummer lautet 0800/11 60 16. Die Gespräche sind vertraulich. Es gibt auch eine Beratung per E-Mail und einen Chat unter [+] Lesen Sie mehr > Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, können sich an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden. Die Rufnummer lautet 0800/11 60 16. Die Gespräche sind vertraulich. Es gibt auch eine Beratung per E-Mail und einen Chat unter www.hilfetelefon.de. > Wer akut von häuslicher Gewalt bedroht ist, sollte direkt die 110 wählen. Unter www.polizei-beratung.de/opferinformationen.html können sich betroffene informieren. (oka)

Um Missverständnisse zu vermeiden: Odara ersetzt nicht die bisherige Polizeiarbeit. "Alles, was für den Opferschutz nötig ist, wird natürlich eingeleitet", betont Hauptkommissarin und Opferschutzbeauftragte Tanja Kramper. Sie unterstützt die Koordinierungsstelle, wenn es erforderlich ist. Alle Fragebögen werden an den Sachbearbeiter für häusliche Gewalt des zuständigen Reviers übermittelt. "Die gab es vorher auch schon, aber nicht flächendeckend", sagt Brenner. Da habe man nun aufgestockt. Die Fälle werden statistisch erfasst und dann an die Koordinierungsstelle des Polizeipräsidiums weiter geleitet. Wenn die Risikoeinschätzung es erfordert, werden sogenannte Fallkonferenzen einberufen.

Dabei holen die Mitarbeiter der Koordinierungsstelle alle nötigen Akteure an einen Tisch: Staatsanwaltschaft und Behördenvertreter. Bei Letzteren kommt es auf die Umstände des Täters an. Das können Vertreter des Jugendamts sein, aber auch des Ordnungsamtes, der Waffenbehörde, des Gesundheitsamts oder der Kfz-Zulassungsstelle. "Ziel ist es, individuelle Maßnahmen zum Schutz des Opfers zu erarbeiten", führt Markus Becker aus. Dieser ganzheitliche Ansatz zeigt Wirkung: Seit das Projekt im November startete, habe man bereits Führerscheine und Fahrzeuge beschlagnahmt, aber auch Personen in Haft gebracht, bilanziert Brenner.

Zunächst hätten einige Beteiligte skeptisch reagiert, denn das Pilotprojekt bringt mehr Schreibtischarbeit und mehr Gesprächsbedarf mit sich. "Doch mittlerweile sind alle sehr begeistert", betont Brenner. Polizisten vor Ort haben eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, wenn die das Gefühl haben, jemand könnte in Gefahr sein. Polizei, Staatsanwaltschaft und Behördenvertreter ziehen an einem Strang. Die Heidelberger Staatsanwaltschaft hat sogar seit 1. Januar eine Abteilung für häusliche Gewalt geschaffen. Eine Staatsanwältin ist zuständig und steht mit den Sachbearbeitern in den Revieren und der Koordinierungsstelle in engem Kontakt.

Bei "High Risk" geht es vor allem um Prävention, darum dass niemand durchs Raster rutscht. Und darum zu verhindern, dass eine Ohrfeige im Affekt drei Wochen später nicht zum Tötungsdelikt wird. Die Pilotphase für "High Risk" dauert noch bis April. Dann wird das Innenministerium anhand der Ergebnisse entscheiden, ob die Strategie landesweit umgesetzt wird. "Häusliche Gewalt geht durch alle Schichten und findet in Brennpunktvierteln der Städte genauso statt wie auf dem Land", stellt Brenner klar. Und: "Meistens sind zwar Frauen betroffen, aber auch Männer sind Opfer." Nicht so häufig wie Frauen, doch es gebe immer wieder Fälle, in denen Männer Hilfe suchten. "Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Die Opfer werden nicht allein gelassen."