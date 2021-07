Heidelberg. (RNZ) Die Zeiten des Impfstoff-Mangels scheinen vorbei zu sein. Denn in der kommenden Woche bietet das Zentrale Impfzentrum in Patrick Henry Village Heidelberg insgesamt 3000 Impfdosen an. Jeder Erwachsene kann an einem der drei Impfaktionstage spontan vorbeikommen. Einzige Ausnahme: Man darf in den vergangenen zwei Wochen keine andere Impfung (etwa gegen FSME) erhalten haben.

> Was wird geimpft: Es werden Vakzine von Johnson & Johnson angeboten, bei denen man nur eine einzige Dosis benötigt und somit bereits 14 Tage nach der Impfung einen vollständigen Impfschutz hat. Darüberhinaus gibt es das Vakzin von AstraZeneca als Erstimpfung. Die Zweitimpfung wird dann gemäß der Empfehlung der STIKO mit einem mRNA-Vakzin (Biontech oder Moderna) vorgenommen, bestätigte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar auf Nachfrage.

> Geimpft wird am Donnerstag, Freitag und Samstag (8.-10. Juli) von 8 bis 18.30 Uhr. Da im Vorfeld für die Impfaktionstage in dem Zeitfenster keine Termine vergeben werden, muss natürlich mit Wartezeiten gerechnet werden.

> Mit einem gebuchten Termin im ZIZ in Patrick Henry Village muss nicht mit Wartezeiten gerechnet werden, der Termin gilt weiterhin.

> Wartezeiten verkürzen ist möglich, wenn man zum Beispiel vorab den Erhebungsbogen (www.impfen-bw.de) ausfüllt und zur Impfung mitbringt.

> Mitzubringen sind ein amtliches Ausweisdokument, die Versichertenkarte sowie (wenn vorhanden) der Impfpass.

> "Diese Sonder-Impfaktion ist ein Angebot an alle, die noch keinen Impftermin erhalten haben und sich aber kurzfristig, etwa vor dem Urlaub, noch impfen lassen wollen", sagt Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises.